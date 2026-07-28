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Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко
Reuters: Офис Зеленского просит прокуратуру возбудить дело против Лукашенко
Администрация Владимира Зеленского обратилась к генеральному прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Reuters.
Офис Владимира Зеленского обратился к прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении Александра Лукашенко, передает Reuters.
Поводом стало майское обращение оппозиции Белоруссии. Оппозиционеры обвиняют Лукашенко в «причастности к спецоперации на Украине и перемещении 2442 детей в Белоруссию».
В 2023 году белорусский лидер отмечал, что республика временно приняла детей для помощи в реабилитации. В этом месяце президент Белоруссии подтвердил отказ отправлять армию в зону боевых действий. «Никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню», – заявил политик военным выпускникам.
Ранее киевские власти обсуждали возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Власти Белоруссии не придали значения подобным намерениям украинской стороны.
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.