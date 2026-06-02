    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    2 июня 2026, 14:39 • Новости дня

    Дроны «Герань» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ударные БПЛА «Герань» поразили цех по изготовлению украинских дронов в районе Катериновки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    На опубликованных кадрах Министерства обороны видно, как операторы войск беспилотных систем наводят и применяют БПЛА «Герань» по цеху, где велось производство дронов для ВСУ, передает ТАСС.

    В марте «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе.

    В мае оперативно-тактическая авиация ВС России уничтожила цех по производству беспилотников 101-й бригады ВСУ.

    2 июня 2026, 10:00 • Новости дня
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц, ссылаясь в том числе на украинские паблики сообщил в Max, что в ночь на 2 июня работали «Калибры» из Каспийского моря, не менее 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» с нескольких направлений.

    В Запорожье около двух часов ночи, по словам главы администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее 20 ударов разными типами вооружений. Местные жители и украинские СМИ сообщили о характерном зелёном зареве над городом, которое возникает при горении сплавов цветных металлов; официально заявлено поражение «объекта промышленной инфраструктуры» в районе, где располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция.

    В Киевской области, по данным автора, удары пришлись по объектам, связанным с ВПК: в Шевченковском районе – по району завода «Маяк», в Печерском – по площадке «Арсенала», в Дарнице пострадали бетонное производство и АЗС, пожар на заправке подтвердили Виталий Кличко и ГСЧС. В Подольском районе спасатели сообщили о пожаре на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения.

    Автор ссылается на видео из местных пабликов, где видны ряды одноэтажных ангаров у железной дороги и мощное возгорание в центре кластера, на фоне киевской телебашни. На записи слышна серия вторичных детонаций, что он связывает с возможным горением боеприпасов внутри ангаров.

    В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ночью удары пришлись по трём районам – Основянскому, Слободскому и Киевскому: задействовали 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты, одна из целей обозначена как «промышленная зона Основянского района». Военные аналитики, на которых ссылается автор, заявляют, что отдельный «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс.

    В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское, где сосредоточены промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища. В Сумской области отмечены поражения в Шостке, известной арсеналами, и Ахтырке с пунктами ремонта техники. Также сообщается об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одессы, железнодорожному узлу в Ровно и целям в Полтаве, Чернигове и Николаеве.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, сообщило Минобороны.

    Атака стала ответом на террористические действия киевского режима, указало ведомство в Max.

    В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотники и другие виды дальнобойного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

    Под удар попали военные аэродромы, а также объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары зафиксированы в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Эти транспортные и топливные узлы активно использовались украинской армией.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведенная операция была успешна, все назначенные цели поражены, поставленные задачи выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство обороны сообщало о групповых ударах по украинским военным аэродромам. Неделей ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

    2 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар возмездия по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия Вооруженных сил России, передает Lenta.ru.

    «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам украинского лидера, в ночь на 2 июня российская сторона применила для атаки свыше 600 беспилотников и 73 ракеты. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к США с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом промышленные и военные объекты на Украине.

    В конце мая украинский лидер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном последствия предыдущей ночной атаки на Киев.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по ряду промышленных, энергетических и инфраструктурных объектов на Украине, серьезно повредив заводы «Укроборонпром» в Киеве и «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Max сообщил, что в Киеве удары пришлись по рекрутинговому центру № 8041, заводу «Укроборонпром», бетонному заводу «Дарницкий», автомобильной мастерской завода «Маяк», складу «Нова Пошта» № 17, промзоне на улице Васильковская, складам логистического центра «Вишневое» на окраине города, а также по заводам «Эсмаш» и «Генератор».

    По словам Рожина, под улар попали газоперерабатывающий завод в Полтавской области, Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, завод «Мотор Сич» в Запорожье, трансформаторный завод «Запорожтрансформатор» в Запорожье и троллейбусное депо ЮМЗ в Днепре. При этом автор подчеркивает, что список явно не полный и не учитывает удары по объектам в Гостомеле и нефтебазе в Ровно.

    По оценке военкора, «уже очевидно, что это был один из самых болезненных ударов для противника за прошедший год».

    Vассированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, включая Дергачи и завод ПАКС.

    Военкоры сообщили о масштабной ночной атаке с применением сотен ракет и беспилотников по стратегическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


    2 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Дмитриев: ПМЭФ стал символом провалившегося глобализма

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который прибудут представители более 130 стран, наглядно продемонстрирует провал глобализма, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Более 130 стран будут представлены на Санкт-Петербургском экономическом форуме на этой неделе, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, несколькими днями ранее Дмитриев оценил возвращение немецкого бизнеса на ПМЭФ, а прибывшая на форум журналистка из США Кэндис Оуэнс очаровалась Москвой и поняла, почему «говорящие головы» вечно рассказывают про город страшилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально  посетят Петербургский международный экономический форум. Американские бизнесмены тоже рассматривают возможность участия в ПМЭФ. Стало известно о визите на ПМЭФ трех министров Саудовской Аравии.


    2 июня 2026, 10:08 • Новости дня
    Военкоры: ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове
    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная ночная атака с применением сотен ракет и беспилотников нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении, удары огромной мощности поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, сообщили военкоры.

    Удары ВС России поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, передает WarGonzo. В течение ночи для поражения целей было задействовано более 400 ракет и около 300 ударных беспилотников.

    По данным военкоров, в Киевской области зафиксировано попадание в важнейший узел компании Укрэнерго. В Днепропетровске ракеты разрушили трансформаторные подстанции, остановив промышленность на правобережье, а также перебили железнодорожные электросети, необходимые для снабжения украинских подразделений. В Харькове и Запорожье пострадали распределительные пункты водоканалов.

    Военные аналитики подчеркивают использование роя из 300 дронов для вскрытия позиций противовоздушной обороны. После этого крылатые ракеты и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили укрепленные бетонные сооружения и подземные трансформаторные хабы.

    Представители местных властей подтверждают серьезный ущерб инфраструктуре. «Зафиксирован критический уровень нагрузки на систему», – заявили официальные лица на Украине, объявив о введении экстренных графиков отключения промышленных потребителей.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Военкор Александр Коц заявил, что массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


    2 июня 2026, 08:56 • Новости дня
    Буданов назвал оружие России опаснее комплекса «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что для киевского режима более серьезную угрозу представляют «Искандеры», С-400, крылатые ракеты и беспилотники, чем ракетный комплекс «Орешник».

     Буданов, комментируя применение Россией по Киеву ракетного комплексп «Орешник» назвал оружие, которое доставляет Украине больше проблем, передает Lenta.ru.

    «У нас есть более насущная проблема – это обычные, как говорят, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты».

    Ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ в ответ на террористическую атаку Киева на колледж в Старобельске.

    Минобороны назвало цели ударов «Орешником» по военным объектам на Украине.

    Удар «Орешником» сравнили на Украине с прилетом 36 «Гераней».

    2 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Стало известно о серии взрывов в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в столице Украины, сообщило агентство РБК-Украина.

    Очередные инциденты зафиксированы на территории украинской столицы, передает ТАСС. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в городе и соседних областях объявлена воздушная тревога.

    Системы предупреждения также сработали в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Накануне ночью уже поступала аналогичная информация об опасности с воздуха. Тогда же фиксировались первые сообщения о громких звуках как в самой столице, так и в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в украинской столице прогремели повторные взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Днем ранее сирены прозвучали в Киеве и трех северных регионах страны.

    В середине мая в городе произошла серия ночных взрывов.

    Захарова заявила о разбое Украины в Черном море
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок
    В Тбилиси обвинили посла Германии в ксенофобии
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    Турция показала новейший самолет радиоэлектронной борьбы
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

