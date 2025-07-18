Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 доллара
Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, а также ввел полный запрет на работу газопроводов «Северный поток», следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.
Решение о снижении потолка цены на нефть из России с шестидесяти до 47,6 долларов за баррель было принято Советом ЕС, передает РИА «Новости». При этом в заявлении говорится, что новый показатель соответствует текущим мировым котировкам.
Документ также предусматривает автоматический динамический механизм, который позволит корректировать уровень потолка в зависимости от ситуации на рынке нефти. Это, как отмечается, должно усилить эффективность ограничительных мер против России.
В пакете санкций содержится прямой запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Под ограничения попадает не только транспортировка товаров, но и предоставление любых услуг для поддержания функционирования, строительства или эксплуатации этих проектов.
Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включающий новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.
ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков». В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.
МИД России допустил возможность ответных мер на новые санкции ЕС. Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.