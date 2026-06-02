СМИ: Финляндия присоединится к французской инициативе ядерного сдерживания

СМИ сообщили о возможном участии Финляндии в ядерной программе Франции
Хельсинки рассматривают возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания, к которой также проявляют интерес прибалтийские государства, пишут западные СМИ.
«Финляндия... не исключает возможности присоединиться к... (инициативе Франции по ядерному сдерживанию - ред.). Другие страны заинтересованы (в инициативе - ред.), в частности, прибалтийские», – цитирует РИА «Новости» публикацию газеты Express.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию», предполагающему увеличение числа боеголовок и совместные учения европейских стран.
При этом в мартовский список Макрона, включавший восемь стран, Финляндия не вошла по просьбе президента Александра Стубба, чтобы избежать ассоциаций с готовящимися внутренними изменениями.
Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы проявлением конфронтации. До этого Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Эммануэля Макрона.