  Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику
    Пашинян рассказал о звонке Путина
    Минобороны: ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    Эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    Politico: Европейские банки страхуют теневой флот России
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    2 июня 2026, 15:07 • Новости дня

    СМИ: Финляндия присоединится к французской инициативе ядерного сдерживания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки рассматривают возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания, к которой также проявляют интерес прибалтийские государства, пишут западные СМИ.

    «Финляндия... не исключает возможности присоединиться к... (инициативе Франции по ядерному сдерживанию - ред.). Другие страны заинтересованы (в инициативе - ред.), в частности, прибалтийские», – цитирует РИА «Новости» публикацию газеты Express.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию», предполагающему увеличение числа боеголовок и совместные учения европейских стран.

    При этом в мартовский список Макрона, включавший восемь стран, Финляндия не вошла по просьбе президента Александра Стубба, чтобы избежать ассоциаций с готовящимися внутренними изменениями.

    Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы проявлением конфронтации. До этого Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Эммануэля Макрона.

    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


    2 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация обсуждает размещение ядерного оружия в новых государствах Европы на фоне планов по сокращению военного присутствия на континенте, сообщает Financial Times.

    Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

    По информации издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты».

    Подобные планы продиктованы стремлением Вашингтона продемонстрировать союзникам незыблемость гарантий безопасности. Дискуссии ведутся на фоне обеспокоенности европейских партнеров решением американского президента Дональда Трампа вывести часть войск и вооружений с континента. Уточняется, что переговоры носят конфиденциальный характер.

    Накануне аналитики отмечали растущую уязвимость Трампа на внутренней и международной аренах. Политика концентрации власти вызывает сопротивление, а давление со стороны партнеров, требующих завершения конфликтов, только усиливается. При этом стратегические цели в отношении Ирана пока остаются недостигнутыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны.

    В конце мая Франция договорилась с Варшавой о проведении совместных ядерных учений.

    На фоне глобальной неуверенности в будущем Североатлантического альянса Норвегия присоединилась к французскому «ядерному зонтику».

    2 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На видео в честь юбилея национальных военно-воздушных сил Турции засветился перспективный борт HAVA SOJ, способный подавлять радары и системы связи противника на большом расстоянии.

    Уникальные кадры с некрашеным воздушным судном, оснащенным внешними обтекателями и антеннами, опубликовало военное ведомство страны, передает TWZ.

    Проект создается на базе канадского самолета Bombardier Global 6000, в который интегрируются системы турецкой компании Aselsan. Всего планируется выпустить четыре таких борта.

    Управление оборонной промышленности Турции подчеркивает стратегическую важность новой разработки. «Платформы дистанционного глушения – это ценные активы, которые подавляют радары ПВО противника, нарушают циклы управления и мешают связи, проводя обман и шумовое глушение с больших расстояний без входа во враждебное воздушное пространство», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что самолет получит мощные радары и системы спутниковой связи. Изначально передать первый борт военным планировали еще три года назад, однако сроки разработки сдвинулись. Эксперты считают, что новинка вызовет большой интерес на экспортном рынке, поскольку на нее не распространяются американские ограничения на продажу оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевых беспилотников Kizilelma.

    На выставке SAHA EXPO в Стамбуле продемонстрировали полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции.

    Ранее турецкий беспилотный истребитель в ходе испытаний успешно поразил воздушную цель ракетой.

    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


    2 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Tекст: Вера Басилая

    Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

    Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

    Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

    В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

    Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.

    2 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил об опытном образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    «Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин Россия с этого рынка за последние десятилетия ушла», – сообщил руководитель компании ТАСС.

    Бадеха напомнил, что во времена Советского Союза отечественная промышленность успешно выпускала десятки тысяч подобных боевых машин. Сейчас проект Checkmate уверенно продвигается к завершению этапа постройки прототипа.

    Отвечая на вопрос, когда ждать поставки Су-75 Checkmate в войска, он добавил, что работы по созданию Checkmate на этапе постройки опытного образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время планирует вывести на стендовые испытания.

    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года. Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214.


    2 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ

    Четверо боевиков ВСУ у Казачьей Лопани сдались «Северянам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки на Харьковском направлении крушили ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцов, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Богодухова, Великого Бурлука и Лютовки, четверо из противников сдались в плен.

    «Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. В ходе стрелкового боя четверо украинских военнослужащих 58 омпбр ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что украинские операторы дронов атаковали собственных солдат, сложивших оружие, однако российские штурмовики смогли эвакуировать в тыловые районы пленных военнослужащих ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись на восьми участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Охримовка и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении бойцы «Севера» сражались с противником в районах Уланово, Новоивановки, Кияницы, Могрицы, Вольной Слободы, Степановки, Сновска, Бачевска, Марчихина Буда и посёлка Хотень.

    При этом в Шосткинском районе штурмовики ведут срелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке и окрестностях, а в Краснопольском районе –  между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих 58 омпбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» сообщили о воровстве украинских администраций в Сумской области. Инструкторы ВСУ насмерть забили мобилизованного под Сумами. Семьи украинских десантников обвинили командование ВСУ во лжи о местах гибели.

    1 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Минобороны Британии сообщило о закупке ракет на 50 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенного Королевства намерены приобрести партию многоцелевых ракет Martlet на сумму 36 млн фунтов стерлингов для пополнения истощенных запасов вооружений.

    Правительство Британии дополнительно закупит многоцелевые ракеты Martlet, также известные как Lightweight Multirole Missiles (LMM), на сумму 50 млн долларов, передает ТАСС.

    Цель приобретения заключается в восполнении запасов, которые значительно сократились в результате конфликта в Иране, а также в усилении защиты британских военных объектов на Ближнем Востоке.

    Поставки вооружений в войска должны начаться в ближайшие месяцы и будут продолжаться в течение всего года. В марте и апреле ракеты LMM успешно перехватили более 100 беспилотников в ходе боевых действий в Иране.

    Во время конфликта Лондон не участвовал в американо-израильских ударах по иранской территории, однако активно отражал ответные атаки Тегерана.

    Контракт на производство боеприпасов заключен с компанией Thales, чье предприятие находится в Белфасте. Ракеты позиционируются как универсальное оружие, пригодное для запуска с комплексов ПВО Rapid Sentry и вертолетов Wildcat.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные летчики помогли отразить нападение Ирана на американские базы.

    В январе текущего года Соединенное Королевство перебросило истребители Typhoon в Катар для оборонительных целей.

    В прошлом году Лондон досрочно передал сотни зенитных ракет Martlet украинской армии.

    2 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    Одесский военком оказался известным мастером по наращиванию ресниц

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Одессы узнали в одном из сотрудников местного военкомата популярного мастера маникюра и наращивания ресниц, который после огласки попытался скрыть личность.

    Украинский военком Денис Олейник попытался скрыть профессиональную деятельность в интернете после того, как горожане опознали его на видео. Молодой человек на протяжении нескольких лет активно вел страницу в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), где публиковал результаты своей работы в сфере красоты, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Олейник занимался наращиванием ресниц, а также аппаратным маникюром и педикюром. В 2019 году он прошел профильное обучение в специализированной академии. На его аккаунт было подписано около 1,5 тыс. человек, оставлявших восторженные отзывы.

    После того как сообщество «Одесса INFO» опубликовало кадры с военкомом и его фотографии из личного блога, страница претерпела изменения. Владелец удалил снимки, на которых было видно лицо, и переименовал профиль, заявив, что он якобы принадлежит Юлии Никовой. Однако в старых публикациях остались фото настоящего владельца, включая снимок с дипломом об окончании курсов.

    Клиентки мастера высоко оценивали его навыки, оставляя восторженные реплики к фото с работами Олейника. Другие пользовательницы также отмечали качество услуг, подчеркивая, что пол мастера не имеет значения, если у него «золотые руки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего военкома Киева обвинили в организации побега экс-главы метрополитена. Одессит с цепью прогнал четверых сотрудников военкомата, загнав их обратно в микроавтобус. Военкомов в Одесской области ранили ножами при проверке документов.

    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    Захарова заявила о разбое Украины в Черном море
    Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок
    В Тбилиси обвинили посла Германии в ксенофобии
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

