Уралвагонзавод отправил в войска новую партию БМПТ

«Уралвагонзавод» отправил в войска партию боевых машин поддержки танков

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Уралвагонзавод» из состава госкорпорации «Ростех» отправил в российские войска очередную партию боевых машин поддержки танков, передает Telegram-канал Уралвагонзавода.

Поставка приурочена ко Дню Сухопутных войск России.

По словам генерального директора концерна Александра Потапова, БМПТ показали высокую востребованность и эффективность в ходе спецоперации на Украине.

«Уралвагонзавод выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая. Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавились и БМПТ», – заявил Потапов.

Конструкторы предприятия продолжают совершенствовать характеристики боевых машин с учетом опыта применения. В образцах 2025 года увеличено количество динамической защиты, установлена дополнительная защита бортов, а все машины оснащены противодронными решетками и системами радиоэлектронной борьбы, аналогичными тем, что используются на танках Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Современная цифровая система управления огнем позволяет БМПТ поражать до трех целей одновременно, вести огонь с места и на ходу, днем и ночью, что расширяет их тактические возможности как в связке с танками, так и самостоятельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки.

Ранее сообщалось, что предприятия концерна «Уралвагонзавод» увеличили выпуск бронетехники к 105-летию отечественной танковой отрасли на фоне спецоперации на Украине и модернизации производства.

Концерн «Уралвагонзавод» также рассказал о создании так называемого танка Апокалипсиса.