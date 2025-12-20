  • Новость часаПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    С чем экономика России справилась в этом году
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    20 комментариев
    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    19 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запуск мессенджера Max укрепил цифровой суверенитет России, позволив стране занять место среди лидеров наряду с Китаем и США, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года.

    С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».

    Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.

    Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.

    Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.

    Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.

    По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.

    Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.

    Комментарии (5)
    19 декабря 2025, 22:48 • Новости дня
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    Комментарии (22)
    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    Комментарии (30)
    19 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    Комментарии (12)
    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    Комментарии (2)
    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    Комментарии (3)
    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (12)
    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    Комментарии (3)
    20 декабря 2025, 10:44 • Новости дня
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:10 • Новости дня
    Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить действие мер поддержки строительных компаний, предусматривающих отсрочку штрафов за задержки ввода жилья.

    Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

    Путин напомнил, что решение о временном отказе от штрафов принималось для поддержки строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. По его словам, «этот мораторий действует на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать».

    По мнению президента, текущие меры поддержки строительной отрасли себя исчерпали, поэтому дальнейшее сохранение ограничений не требуется. Новых решений по поводу возможного продления моратория принято не будет.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин оставил послание для капсулы времени
    Путин оставил послание для капсулы времени
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сформулировал послание для капсулы времени, подчеркнув важность преемственности поколений и связи времен.

    Во время итоговой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», президенту задали вопрос о том, что бы он положил в капсулу времени, передает ТАСС. Владимир Путин сначала отметил, что каждый человек задумывается о будущем своих детей и своей страны, и добавил: «Я, конечно, понимаю, что надо сказать, но надо это выложить в ряд».

    Президент согласился сформулировать послание.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы жили как все везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времён. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – сказал Путин.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 16:18 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    Комментарии (4)
    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

