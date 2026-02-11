Ученые посоветовали туристам не есть немытые продукты из-за вируса Нипах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тем, кто собирается в Западную Бенгалию, не следует трогать там животных, включая их мокроту, кровь и экскременты, сообщили в RIVM, передает РИА «Новости».

Также не надо есть немытую пищу или продукты со следами укусов животных. Настоятельно не рекомендуется пить сок финиковой пальмы. Перед употреблением овощи необходимо тщательно мыть и готовить, а контактов с зараженными людьми лучше избегать.

В ведомстве отдельно уточнили текущую эпидемиологическую обстановку в Европе. В Нидерландах вирус Нипах не циркулирует из-за отсутствия специфических фруктовых садов, способствующих передаче инфекции.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано.

До этого академик Александр Гинцбург рассказывал об особой опасности вируса Нипах.