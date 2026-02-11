Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Концерн «Алмаз-Антей» отметил спрос на модернизацию вооружений
Зарубежные партнеры высоко ценят военную технику производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» за возможность ее последующей модернизации с учетом опыта применения в современных вооруженных конфликтах, а также тенденций развития подобной техники в мире, сообщил заместитель генерального директора предприятия Александр Ведров.
По его словам, зарубежные партнеры высоко ценят военную технику производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» за возможность ее последующей модернизации, передает ТАСС. Ведров отметил на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, что этот способ поддержания техники на требуемом уровне обходится дешевле закупки новых образцов.
Ведров заявил: «Модернизация вооружений и военной техники (ВВТ) является важным способом совершенствования их ТТХ и продления срока службы. Этот способ поддержания техники на требуемом уровне отличается меньшей стоимостью, чем приобретение новых образцов. Для стран, не имеющих достаточных финансовых средств для закупок новой техники, концерн предлагает проекты модернизации поставленных им ранее средств ПВО и радиолокационной техники».
Он подчеркнул, что при модернизации учитывается опыт применения ВВТ в спецоперации на Украине, а также современные тенденции развития и практического применения вооружений в мировых конфликтах. По словам Ведрова, зарубежные заказчики ценят это преимущество при выборе поставщика.
На выставке в Эр-Рияде «Алмаз-Антей» представляет модели средств ПВО сухопутных войск, включая ЗРС большой дальности «Антей-4000», ЗРК средней дальности «Викинг» и ЗРК малой дальности семейства «Тор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил российским военным комплексы ПВО и другую технику.
Концерн назвал среди преимуществ системы ПВО С-400 ее дальность обнаружения и возможность поражения целей на большой высоте.
Компания решила показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India.