«Алмаз-Антей» назвал преимущества системы ПВО С-400

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, дальность работы комплекса С-400 и использование разных типов ракет делают этот российский комплекс самой мощной зенитной ракетной системой, передает ТАСС.

Новиков добавил, что именно эти характеристики позволяют системе эффективно защищать воздушное пространство, как в России, так и за рубежом.

Министерство обороны России неоднократно отмечало успешное применение С-400 при отражении ракетных ударов ВСУ, в том числе когда атаки совершались ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow. Эти комплексы за последние полтора года перехватили почти два десятка западных ракет, нацеленных на российские истребители Су-34 и Су-35. Подчеркивается, что примерно половина этих целей – это ракеты американского ЗРК Patriot.

За пределами России С-400 также подтвердил высокую эффективность. После теракта в туристическом городе Пахалгам власти Индии применили российское оружие, включая С-400, в ходе операции по уничтожению целей, связанных с террористами на территории Пакистана. Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что именно система ПВО Индии, усиленная С-400, сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Позднее он посетил авиабазу, где ознакомился с оружием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность приобретения новых зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500 у России.

Концерн «Алмаз-Антей» выполнил досрочную поставку военным новых комплексов ПВО и сопутствующей техники.