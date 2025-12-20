Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.2 комментария
Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.
Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.
Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.
Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.
Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.
Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».
Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.