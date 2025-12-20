Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.12072 комментария
Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»
Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.
«Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.
В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»
Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».
Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.
Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.