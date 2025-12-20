  • Новость часаПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Депутат Госдумы указал на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    20 декабря 2025, 06:18

    Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    «Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.

    В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»

    Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».

    Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.

    Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

    19 декабря 2025, 18:21
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    19 декабря 2025, 17:20
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    19 декабря 2025, 22:22
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    19 декабря 2025, 19:21
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    19 декабря 2025, 22:48
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    19 декабря 2025, 16:40
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    19 декабря 2025, 18:04
    Зеленский на переговорах в Польше перепутал имя Навроцкого

    Зеленский на переговорах в Польше перепутал имя Навроцкого

    Зеленский на переговорах в Польше перепутал имя Навроцкого
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая во время визита украинской делегации в Польшу, по ошибке назвал президента Польши Кароля Навроцкого Карлом.

    «Мы говорили об этом сегодня с Карлом», – сказал Зеленский, обсуждая ключевые темы переговоров с польским коллегой, передает РИА «Новости». При этом Карл и Кароль – это различные языковые вариации одного имени, отличие которых связано с традициями транслитерации.

    Навроцкий после встречи отметил разочарование позицией Украины по поводу польской поддержки. Он подчеркнул, что многочисленные усилия и помощь, оказанные Украине, не были должным образом оценены Киевом. Навроцкий уточнил, что донес этот посыл Зеленскому во время «твердой, но вежливой и джентльменской беседы» в Варшаве.

    Польский лидер также напомнил, что с 2022 года Польша потратила на помощь Украине 4,99% своего валового внутреннего продукта.

    Ранее президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину.

    19 декабря 2025, 21:18
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    20 декабря 2025, 01:47
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты

    Взрывы в Одесской области вынудили Украину и Молдавию искать новые транзитные маршруты

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты из-за закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени после взрывов в Одесской области Украины, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    «Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины», – приводит слова Кулебы ТАСС.

    По его словам, власти сосредоточены на обеспечении обходных маршрутов для транспорта в южных регионах страны. Кулеба отметил, что вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками уже начата проработка других возможных путей передвижения.

    Работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.

    Ранее воздушные удары привели к закрытию автомобильного моста в селе Маяки на трассе Одесса-Рени. Мост в Маяках как и мост в районе Затоки связывает Одессу с южной частью области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы наносили удары по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Этот автомобильный и железнодорожный  путепровод является ключевой логистической линией, которая соединяет Одессу с Румынией. По этому маршруту осуществляются военные поставки от стран НАТО на Украину.

    19 декабря 2025, 21:44
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    Рубио заявил о сохранении американской разведывательной поддержки Украины

    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    19 декабря 2025, 22:37
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    19 декабря 2025, 16:18
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    19 декабря 2025, 16:24
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    19 декабря 2025, 16:42
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    19 декабря 2025, 22:03
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Тимура Миндича, который покинул Украину и находится в Израиле, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

    По словам депутата, он направил свой запрос в СБУ еще в ноябре, после публикаций аудиозаписей, якобы сделанных в квартире Миндича. Ответ от спецслужбы поступил только в середине декабря, , сообщает РИА «Новости».

    Парламентарий уточнил, что интересовался у СБУ, имел ли Тимур Миндич доступ к государственной тайне, мог ли сотрудничать со спецслужбами России, а также насколько сильно он влиял на Владимира Зеленского и Рустема Умерова – теперь уже главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    В опубликованном ответе СБУ говорится, что начато досудебное расследование не только в отношении Миндича, но и «связанных с ним лиц». Точный перечень фигурантов дела, чьи имена фигурируют в материалах следствия, не разглашается.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Ранее соратник и «кошелек» Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

    19 декабря 2025, 20:14
    Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России

    Политолог Асафов: Путин формирует образ будущего на столетия вперед

    Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России
    Tекст: Евгений Поздняков

    Наиболее яркий моментом программы «Итоги года» стало обращение Владимира Путина к потомкам, в котором он представил образ России в будущем – светлой и полной надежд страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.

    «Формат «Итогов года» президентом давно превратился в способ поддержания высокого уровня доверия между главой государства и обществом. Любой желающий мог убедиться, что Владимир Путин отлично разбирается во всех государственных вопросах, понимает их с поразительной точностью и четкостью», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Самое главное – президент на деле показывает, что в прямом диалоге с ним не существует запретных тем. Даже самые сложные проблемы он готов обсуждать с гражданами, что наглядно демонстрирует высокую степень внимания Путина к повседневным запросам каждого россиянина», – акцентирует собеседник.

    «В рамках программы наиболее отчетливо звучала важная тема: в центре общественной жизни и государственной политики сегодня находится семья, ее развитие и пополнение. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о важном институте традиционных ценностей, от которого зависит и улучшение демографической ситуации в стране», – поясняет эксперт.

    «Не меньше внимания президент уделил проблемам безопасности России. На фоне продолжающейся спецоперации это тоже крайне значимая тема. При этом глава государства также подчеркнул важность поддержки наших бойцов, воюющих в зоне СВО. Россия гордится своими защитниками», – добавляет он.

    «Еще одна интересная деталь – это особое отношение Путина к будущему нашей страны. Не случайно во время трансляции он продиктовал письмо потомкам.

    Для того чтобы развиваться, модернизироваться, мы должны понимать конечную цель пути, а для этого важно сформировать образ того государства, к которому стремимся, который мы намерены воплотить в жизнь», – говорит собеседник.

    «Президент демонстрирует гражданам слаженный образ этого будущего – яркий, светлый, полный надежд. Это сигнал даже не на десятилетия, а на столетия вперед. И мы, граждане России, принимаем нарисованную президентом картину и активно трудимся ради ее реализации», – завершил Асафов.

    Напомним, в Москве завершилась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, так и от простых граждан.

    Одной из наиболее запомнившихся тем стало рассуждение президента о том, что бы он положил в «капсулу времени». Глава государства, в частности, решил остановиться на послании, текст которого он продиктовал в прямом эфире.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

    Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.

    Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – процитировал послание президента потомкам официальный сайт Кремля.

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

