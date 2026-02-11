Автоэксперт Ракитин назвал обязательные шаги по подготовке машины к весне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Важен разный подход к машинам, которые эксплуатировались зимой, и тем, что стояли без движения, сказал Ракитин в беседе с «Лентой.ру».

Для активных автомобилей критически важно смыть химию. «Если автомобиль ездил, он технически исправен, то вам нужно его как следует отмыть от реагентов и посмотреть на наличие изменений на лакокрасочном покрытии», – рекомендовал специалист.

Длительный простой техники чреват разрядкой аккумулятора и появлением плесени в салоне из-за скопившейся сырости. Также эксперт предупредил о риске разрушения шин и появлении микротрещин, невидимых глазу. Снежные сугробы на кузове могут оставить вмятины, а парниковый эффект под днищем ускоряет коррозию глушителя и подвески.

Особое внимание стоит уделить техническим жидкостям, так как масло и топливо со временем теряют химические свойства. Ракитин добавил, что за зиму часто ржавеют тормозные диски, а в моторном отсеке могут поселиться грызуны, поэтому перед выездом необходима тщательная диагностика.

