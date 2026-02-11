Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Автоэксперт Ракитин назвал обязательные шаги по подготовке машины к весне
При смене сезона владельцам транспортных средств следует тщательно очистить кузов от дорожных реагентов и оценить состояние ходовой части, заявил главред издания Quto и автомобильный эксперт Максим Ракитин.
Важен разный подход к машинам, которые эксплуатировались зимой, и тем, что стояли без движения, сказал Ракитин в беседе с «Лентой.ру».
Для активных автомобилей критически важно смыть химию. «Если автомобиль ездил, он технически исправен, то вам нужно его как следует отмыть от реагентов и посмотреть на наличие изменений на лакокрасочном покрытии», – рекомендовал специалист.
Длительный простой техники чреват разрядкой аккумулятора и появлением плесени в салоне из-за скопившейся сырости. Также эксперт предупредил о риске разрушения шин и появлении микротрещин, невидимых глазу. Снежные сугробы на кузове могут оставить вмятины, а парниковый эффект под днищем ускоряет коррозию глушителя и подвески.
Особое внимание стоит уделить техническим жидкостям, так как масло и топливо со временем теряют химические свойства. Ракитин добавил, что за зиму часто ржавеют тормозные диски, а в моторном отсеке могут поселиться грызуны, поэтому перед выездом необходима тщательная диагностика.
