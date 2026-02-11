В Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек

Tекст: Денис Тельманов

Стрелявший в школе на юге Таиланда ранил нескольких человек, передает Khaosod. Инцидент произошел в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла, где, по предварительным данным, злоумышленник проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.

Сообщается, что нападавшему восемнадцать лет. Он взял в заложники более 300 учеников и учителей, их точное число уточняется. В результате стрельбы есть пострадавшие, однако точное количество раненых пока неизвестно.

Полицейские оцепили здание школы. Власти рекомендовали населению воздержаться от поездок по дорогам, ведущим к учебному заведению.

