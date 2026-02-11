Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
В Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек
В учебном заведении города Хатъяй вооруженный молодой человек ранил несколько человек и удерживает сотни учеников и педагогов.
Стрелявший в школе на юге Таиланда ранил нескольких человек, передает Khaosod. Инцидент произошел в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла, где, по предварительным данным, злоумышленник проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.
Сообщается, что нападавшему восемнадцать лет. Он взял в заложники более 300 учеников и учителей, их точное число уточняется. В результате стрельбы есть пострадавшие, однако точное количество раненых пока неизвестно.
Полицейские оцепили здание школы. Власти рекомендовали населению воздержаться от поездок по дорогам, ведущим к учебному заведению.
