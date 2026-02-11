Госдума ужесточила требования к букмекерским конторам и тотализаторам

Tекст: Дарья Григоренко

В пояснительной записке отмечается, что игромания – серьёзная социальная проблема, которая негативно влияет не только на участников азартных игр, но и на их семьи. «Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Согласно закону, букмекерские конторы и тотализаторы должны размещать на своих сайтах информацию о рисках азартных игр и возможных последствиях участия в них. Кроме того, посетителям должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией о финансовых услугах по инвестированию свободных средств с целью их сохранения и получения дохода. Такие сведения должны быть доступны как на сайтах, так и непосредственно при входе в пункты приема ставок, где будет размещён QR-код для перехода на сайт с информацией о финансовых услугах.

Реклама азартных игр и пари теперь обязана содержать предупреждение о том, что участие в таких развлечениях может вызвать зависимость. В радиопрограммах это предупреждение должно длиться не менее трёх секунд, в телепрограммах – не менее пяти секунд, при этом ему должно быть отведено не менее 7% площади кадра. В других видах рекламы предупреждение должно занимать также минимум 7% рекламной площади.

Ранее в Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, который обяжет букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино.

Президент России Владимир Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры.