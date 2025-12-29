Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность самозапрета для граждан на участие в азартных играх, передает ТАСС.

Ограничения распространяются на все формы азартных игр – букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.

По закону любой гражданин может отказаться от участия в азартных играх, подав соответствующее заявление через портал «Госуслуги». Отзыв этого заявления невозможен, а минимальный срок отказа составляет 12 месяцев. После подачи заявления информация гражданина помещается в специальный реестр, ведением которого будет заниматься публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр».

Закон вводит запрет для операторов азартных игр на приём ставок, в том числе интерактивных, и перевод денежных средств гражданам, внесённым в перечень самозапрета. Операторы также обязаны прекратить любые рекламные рассылки подобным лицам. Кроме того, игорные компании должны будут разместить информацию о порядке подачи заявления о самозапрете на своих официальных сайтах.

Также компании обязуются разработать и утвердить специальные положения об ответственном участии в азартных играх, где будет подробно разъяснён порядок отказа от участия. Исключить гражданина из перечня можно только после подачи нового заявления либо по окончании выбранного срока отказа.

Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» ответственна за ведение и обновление перечня лиц, выбравших самозапрет. Подобная мера направлена на борьбу с игровой зависимостью и повышение ответственности операторов рынка азартных игр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная Дума приняла закон о введении механизма добровольного запрета для граждан на участие в азартных играх.

В апреле в Общественной палате РФ Евгений Машаров предложил блокировать сайты нелегальных казино и ограничить криптоплатежи для борьбы с гемблингом среди молодежи.