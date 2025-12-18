Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

Tекст: Дарья Григоренко

Нововведение касается букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. Закон был поддержан депутатами разных фракций, передает ТАСС.

Согласно документу, отказаться от участия в азартных играх можно через заявление на «Госуслугах»: отозвать его уже нельзя, а минимальный срок отказа составляет 12 месяцев. Вся информация о таких гражданах будет вноситься в специальный перечень, который будет вести публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр».

После включения гражданина в перечень ему будет запрещено делать ставки, в том числе интерактивные, получать обменные знаки казино, заключать основанные на риске соглашения, а также переводить деньги и получать рекламные сообщения об азартных играх. Организаторы азартных игр обязаны разместить порядок подачи заявлений на своем сайте, а также ввести внутренние инструкции об ответственной игре.

Как отметил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, реализация закона «направлена на минимизацию негативных последствий» и создание комплексной системы защиты граждан. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением некоторых положений, для которых определены иные сроки.

В апреле в Общественной палате РФ Евгений Машаров предложил блокировать сайты нелегальных казино и ограничить криптоплатежи для борьбы с гемблингом среди молодежи.