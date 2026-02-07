  • Новость часаБлоки двух АЭС на Украине снизили мощность из-за перегрузки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада
    Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым о территориях
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    18 комментариев
    7 февраля 2026, 11:19 • Новости дня

    В отеле на Пхукете опровергли массовое отравление россиян

    В MBC Condotel на Пхукете опровергли случаи массового отравления россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отеле MBC Condotel на Пхукете заявили об отсутствии массовых случаев отравления среди россиян, несмотря на сообщения в Telegram-каналах о подобных инцидентах.

    Сотрудники отеля MBC Condotel на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян, которые появились утром субботы в Telegram-каналах, пишет РИА «Новости» . Представительница гостиницы отметила, что случаи пищевого отравления иногда происходили, однако они были связаны с питанием гостей вне отеля.

    Она подчеркнула: «Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, и получали пищевое отравление, но такое случается, отель это предотвратить не может».

    Собеседница агентства добавила, что водопроводная вода в гостинице не предназначена для питья, а для мытья посуды всегда используются моющие средства, исключающие заражение. По ее словам, в отеле всегда используют только бутилированную воду проверенных производителей, и другой питьевой воды для гостей не предусмотрено.

    В гостинице пояснили, что MBC Condotel относится к категории кондотелей, где во всех сдаваемых квартирах есть оборудованные кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в здании работают собственные заведения общепита.

    Отель обладает сертификатом SHA, удостоверяющим соблюдение стандартов эпидемической безопасности и здоровья, выданным минздравом Таиланда и подтверждающим регулярные проверки медкомиссий провинции Пхукет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор три недели назад направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда после сообщений о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.

    Ранее в Таиландк обнаружили кишечную палочку в партии авокадо из Европы. До этого сообщалось, что власти Таиланда запустят кампанию по сохранению воды в местных отелях на острове для восполнения ее нехватки в туристической индустрии.

    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    Комментарии (7)
    6 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально

    Tекст: Катерина Туманова

    Две гражданки России, задержанные у военной базы Кэмп-Пендлтон в конце января, оказались нелегальными мигрантками и остаются под стражей до завершения разбирательства, заявил представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.

    По его словам, Наталия Дудина и Кристина Малышко были задержаны 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон, обе женщины находились на территории США нелегально, передаёт ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что россиянки въехали в страну 11 декабря 2021 года через сухопутный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой.

    Миграционная служба подчеркнула, что обе женщины останутся под стражей ICE до окончания административного разбирательства.

    В отношении Дудиной, по словам представителя ведомства, рассматривается вопрос о депортации из США. Также стало известно, что в 2023 году полиция Лос-Анджелеса задерживала Дудину по подозрению в домашнем насилии и нападении, но впоследствии отпустила.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне подтвердило, что россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину

    РСТ: Застрявших на Кубе россиян в ближайшее время доставят в Россию

    Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотни россиян, ранее застрявших на Кубе из-за нехватки авиатоплива, в ближайшее время смогут вернуться домой, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    По информации РСТ, в настоящий момент ситуация находится под контролем, а необходимые меры уже принимаются совместно с туроператорами, передает РИА «Новости».

    «По информации от туроператоров, входящих в состав Российского союза туриндустрии, в данный момент ситуация под контролем. Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топлива в достаточном количестве. В самое ближайшее время туристы будут доставлены в Россию», – сообщили в организации.

    Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что на Кубе из-за нехватки авиатоплива застряли несколько сотен россиян.

    В прошлом году российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:24 • Новости дня
    Глава АТОР подсказала способ экономного бронирования туров

    Глава АТОР Ломидзе рассказала о сокращении скидок на туры к концу марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты туротрасли отмечают, что максимальные скидки на летние туры доступны в январе, а к концу марта выгода снижается.

    Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ, передает РИА Новости.

    Глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявила: «Такой лайфхак, рекомендация нашим туристам – чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, а они заканчиваются в конце марта, тем скидка меньше».

    Она подчеркнула, что наибольшая экономия возможна при покупке туров на лето в январе.

    По словам Ломидзе, в этом случае туристы могли приобрести путевки на 50% дешевле, чем их стоимость в разгар сезона. Таким образом, туристам рекомендуется заранее бронировать туры для получения максимальной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне смогут отправиться на новогодние каникулы 2025/2026 годов в разные города страны и за рубеж без виз самым простым и дешевым способом.

    Китай впервые вошел в пятерку самых востребованных зарубежных направлений для новогодних поездок из России.

    Самый дорогой тур на Новый год был продан за 2,32 млн рублей.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:16 • Новости дня
    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    В Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Основная часть церемонии проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, параллельно мероприятия организованы в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо из-за удаленности кластеров соревнований, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии запланирован традиционный парад спортсменов, однако представители России не принимают в нем участия по решению Международного олимпийского комитета.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, передает ТАСС.

    Завершение Олимпийских игр в Италии запланировано на 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, по данным Il Messaggero, включит чествование известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 22:45 • Новости дня
    Решетников обозначил состояние экономики России при давлении санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика России развивается, а российский бизнес готов выходить на новые рынки в условиях санкционного давления, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе бизнес-форума в рамках VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилиа.

    «Сама по себе российская экономика несмотря на все введенные санкции остается устойчивой, бизнес развивается, готов выходить на новые рынки, готов реализовывать проекты», – цитирует Решетникова РИА «Новости».

    На встрече стороны также обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, среди которых финансовый сектор и туризм.

    Развитие независимой двусторонней финансовой инфраструктуры и формирование законодательной базы для стимулирования взаимных инвестиций станут одним из ведущих направлений двусторонней работы.

    «Для бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов считаем важным дальше развивать независимую двустороннюю межбанковскую инфраструктуру. Поддержать паритетное открытие счетов между финансовыми организациями наших стран как в реалах, так и в рублях», – приводит слова министра пресс-служба Минэкономразвития.

    Решетников отметил, что развитие взаимного туризма способно придать дополнительный импульс сотрудничеству России и Бразилии.

    «Сейчас турпотоки между Россией и Бразилией невелики, сказывается отсутствие прямого авиасообщения. Формирование «воздушного моста» может стать амбициозной задачей, решение которой позволило бы сформировать конкурентоспособный туристский продукт», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил курс на развитие партнерства с Бразилией, а также назвал главного партнера России в Латинской Америке. Россия и Бразилия подписали заявление о стратегическом сотрудничестве.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Оверчук рассказал о прямом авиасообщении и судоходной линии с Бразилией

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил об обсуждении в рамках VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилиа возобновления прямых рейсов между странами и открытия судоходной линии между Петербургом и Бразилией.

    «Само собой, напрашивается вопрос о возобновлении прямого авиационного сообщения между двумя странами. Наши компетентные ведомства ведут такие переговоры», – цитирует его ТАСС.

    Оверчук указал на «колоссальный туристический потенциал» обеих стран, добавив, что в 2025 году в Бразилии побывало 30 тыс. российских туристов.

    Кроме того обсуждалась возможность открытия прямой судоходной линии между Петербургом и Бразилией.

    «Говоря о развитии торговли, мы обсуждали вопрос открытия прямой судоходной линии между Санкт-Петербургом и Бразилией. <...> Это, с точки зрения логистики, очень удобно и достаточно быстро/ Поэтому мы признали, что этот потенциал нужно использовать лучше», – сказал вице-премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин  подтвердил курс на развитие партнерства с Бразилией, а также назвал главного партнера России в Латинской Америке. Россия и Бразилия подписали заявление о стратегическом сотрудничестве. А также Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    В России заблокировали две тысячи сайтов за продажу БАДов

    Роспотребнадзор заблокировал две тысячи сайтов за незаконную продажу БАДов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России были заблокированы две тысячи интернет-ресурсов, предлагавших к продаже биологически активные добавки (БАД), не прошедшие обязательную регистрацию и представляющие угрозу потребителям.

    Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД). В сообщении на сайте ведомства отмечается: «По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, заблокировано две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России».

    По данным ведомства, среди заблокированных оказались страницы, где предлагались экстракты и концентраты с биологически активными веществами, а также добавки, ориентированные на детей. Эта продукция не прошла обязательную государственную регистрацию и может представлять риск для потребителей.

    Решения о блокировке были направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к запрещённой информации в интересах общественного здоровья и соблюдения законодательства. Основанием для этого стал приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года № 768, в котором определён перечень сведений, подлежащих блокировке.

    В ведомстве добавили, что мониторинг интернет-пространства продолжается: ежедневно специалисты отслеживают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет наличия сведений о продаже запрещённых БАД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов, если они не прошли регистрацию, содержат запрещенные вещества, не имеют данных изготовителя, продаются как пищевые добавки или содержат несоответствующие количества нормируемых веществ.

    До этого правительство поручило Росздравнадзору следить за тем, чтобы врачи назначали только разрешенные в России БАДы по медицинским показаниям.

    А Минздрав подготовил проект дополнительных требований к качеству и безопасности добавок, которые может назначить врач, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта и АТОР о гибели туристки

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведомство обратилось к египетским властям и российским туроператорам после гибели российской туристки, предположительно из-за кишечной инфекции.

    Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта с требованием предоставить результаты расследования и оценить риск ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается в официальном канале ведомства в MAX. Запрос был также отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    По информации СМИ, российская туристка скончалась после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе, предположительно причиной стала кишечная инфекция.

    В ведомстве напомнили: «Туристам рекомендуется тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контакта с людьми с признаками инфекции».

    Роспотребнадзор рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения самочувствия, таких как температура, рвота или сыпь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка из России погибла в ДТП на острове Пхукет, а ее пассажир получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

    Еще одна российская гражданка умерла при крушении катера в Андаманском море рядом с островом Пхукет.

    Две россиянки оказались под стражей на территории США после того, как случайно заехали на военную базу в поисках ресторана быстрого питания.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о шторме «Басянг» на Филиппинах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам на Филиппинах не следует покидать безопасные помещения и запастись водой из-за приближения мощного циклона, сообщило посольство России в стране.

    Стихия несет с собой обильные осадки и сильные порывы ветра, указали в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Там пояснили, что в скором времени в южной и центральной части Филиппин пройдет тропический шторм «Басянг», он может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром.

    Из-за него могут наблюдаться перебои в транспортном сообщении и энергоснабжении.

    Соотечественникам нужно заранее пополнить запасы питьевой воды, продуктов и медикаментов, а также зарядить гаджеты. Туристам рекомендовали избегать поездок в опасные районы, где возможны наводнения или оползни. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться за помощью в посольство в Маниле.

    В конце января на фотографии из космоса попал гигантский снежный циклон, который двигался в российской столице.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Уральские химики создали вещества для заморозки раковой опухоли

    Уральские химики синтезировали вещества для селективной терапии рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Химики УрФУ разработали новые соединения, способные останавливать деление опухолевых клеток и демонстрирующие селективное действие на раковые клетки.

    Специалисты Уральского федерального университета синтезировали вещества, которые могут стать основой для препаратов нового поколения против рака, передает РИА «Новости».

    Они избирательно действуют на определенные типы опухолевых клеток и останавливают их деление, практически «замораживая» опухоль и не давая ей расти, вместо немедленного уничтожения клеток, как это происходит при классической химиотерапии.

    Исследования проводились на клетках глиобластомы, рака мочевого пузыря, рака легких и здоровых клетках почки человека. Одно из созданных соединений показало способность останавливать рост опухоли, не убивая ее сразу. При этом два соединения проявили селективную активность – они воздействовали только на опухолевые клетки рака мочевого пузыря и глиобластомы, не причиняя вреда здоровым.

    Как отметил доцент центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, большинство синтезированных соединений подавляют рост опухолевых клеток, однако многие из них также токсичны для здоровых клеток. Два новых вещества, по его словам, оказались избирательными и менее опасными.

    С помощью компьютерного моделирования ученые определили «мишень» для действия соединения. В университете подчеркивают, что классические методы химиотерапии воздействуют на все быстро делящиеся клетки, что вызывает тяжелые побочные эффекты и снижает иммунитет. Новые вещества могут позволить избежать этих последствий.

    По оценкам исследователей, если испытания и другие этапы пройдут успешно, препарат на основе нового вещества может выйти на российский рынок через семь-десять лет.

    Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что российские ученые работают над разработкой лечения онкологических заболеваний без химиотерапии.

    До этого в России завершили доклинические испытания инновационного клеточного препарата для терапии устойчивых форм рака груди с использованием метода TCR-T-терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который поможет снизить расходы на лечение пациентов.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    В Румынии за неделю зафиксировали 11 смертей от гриппа

    В Румынии число умерших от гриппа достигло 68 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Румынии количество умерших от гриппа за последние семь дней увеличилось на 11 человек, а общее число случаев инфицирования резко возросло, сообщили местные органы здравоохранения.

    В Румынии за последнюю неделю скончались 11 человек из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, передает РИА «Новости». Всего с начала декабря количество жертв гриппа в стране достигло 68, сообщили в пресс-службе Национального института общественного здоровья (INSP).

    За минувшую неделю по всей стране было зарегистрировано 9039 клинических случаев гриппа. Это в 1,6 раза превышает средний показатель за аналогичный период последних пяти сезонов. Пациенты с гриппом выявлены во всех уездах, чаще всего болезнь фиксируется в городах Бухарест, Прахова и Констанца.

    Согласно данным Национального электронного реестра вакцинации, около 1,3 млн граждан Румынии уже прошли вакцинацию от гриппа. Власти страны продолжают призывать население к профилактическим мерам и своевременной иммунизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Британии отмечено почти втрое больше госпитализаций с гриппом по сравнению с прошлым годом.

    Между тем, в Новосибирске разработали мультивалентную мРНК-вакцину от гриппа, структуру которой можно быстро изменять под актуальный штамм. А в Федеральном медико-биологическом агентстве планируют запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Врач на дрейфующей станции назвал способы борьбы с авитаминозом в Арктике

    Tекст: Катерина Туманова

    На дрейфующей станции участники экспедиции поддерживают уровень витаминов с помощью орехов, печени трески и мяса, что помогает избежать нарушений сна, рассказал врач ледостойкой платформы «Северный полюс-42» в Арктике Андрей Лебедев.

    По словам врача, недостаток витаминов D, C и группы В особенно остро ощущается во время полярной ночи на платформе. Дефицит этих витаминов может привести к нарушениям сна и вымыванию кальция из организма, передает РИА «Новости».

    «Недостаток витаминов восполняется качественным питанием. В рационе полярников всегда присутствуют грецкие орехи, печень трески, качественные жиры и мясо», – рассказал он.

    Врач отметил, что реакция на экстремальные условия зависит от индивидуальных особенностей – возраста, пола, стрессоустойчивости и психического состояния. В каждой экспедиции обязательно присутствует врач, который следит за здоровьем и при необходимости назначает витамины.

    Кроме того, на судне оборудован солярий, который помогает поддерживать здоровье в условиях нехватки солнечного света.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полярники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-41» вернулись на Большую землю. Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики. В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препарата от шизофрении

    Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата «Латуда» в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране по состоянию на текущий момент насчитывается 39 тысяч упаковок препарата «Латуда», применяемого для лечения шизофрении и биполярного расстройства, отметили в Росздравнадзоре.

    Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата «Латуда». Его применяют для лечения шизофрении и биполярного расстройства первого типа. В ведомстве ТАСС заявили, что в российских регионах имеется 39 079 упаковок этого лекарства, а обеспеченность по всем организациям составляет восемь месяцев. Препарат с международным непатентованным названием «Луразидон» доступен в достаточном количестве.

    Ранее RTVI сообщал о пропаже «Латуды» из аптек крупных городов, однако в Росздравнадзоре пояснили, что в государственном реестре лекарственных средств содержатся две действующие записи: на препарат «Латуда» и «Луразидон Кроно».

    Регистрационное удостоверение на «Латуду» переоформлено в соответствии с требованиями ЕАЭС и действует бессрочно. На «Луразидон Кроно» оно выдано 26 августа 2025 года сроком на пять лет.

    В ведомстве также подчеркнули, что с 2022 по 2025 годы отмечается стабильный выпуск «Луразидона» в гражданский оборот. В 2025 году в продажу поступила 74 301 упаковка, что сопоставимо с 2024 годом, когда было выпущено 80 477 упаковок. Организации, осуществляющие ввоз препарата в Россию, писем о прекращении или приостановлении поставок не направляли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росздравнадзор ранее опровергал сообщения о дефиците аналогов препарата «Оземпик» в аптеках.

    Позже глава Минздрава Михаил Мурашко дал поручение Росздравнадзору следить за обеспеченностью аптечных и лечебных сетей в регионах жизненно важными лекарствами. А 13 января в России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Рейс Пхукет – Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине

    Tекст: Антон Антонов

    Рейс ZF-2904 авиакомпании Azur air Пхукет – Москва будет выполнен на другом воздушном судне, самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в авиакомпании.

    «Экипаж рейса ZF-2904 Пхукет – Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине – из-за неуборки створок шасси.», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Вылет запланирован на 7 февраля в 14.10 по местному времени (10.10 мск). Изначально выполнявший рейс самолет отправлен на дополнительное техническое обслуживание и вернется к полетам позже.

    Авиакомпания приняла меры для оптимизации расписания и минимизации задержек на всей маршрутной сети. Из-за возврата рейса ZF-2904 в аэропорт вылета задержки затронут только два рейса между Москвой и Пхукетом.

    Пассажирам на время ожидания будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам: размещение в гостиницах, прохладительные напитки, горячее питание. Также совместно с туроператорами осуществляется продление проживания туристов на Пхукете на время ожидания возвратных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января самолет рейса из Москвы в Дубай совершил посадку в Сочи по технической причине. Также в январе воздушное судно рейса SU514 Москва – Тегеран вернулось в аэропорт Шереметьево после вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Шансы Сабурова вернуть право на въезд в Россию сочли очень низкими
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    Брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции Тропина

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Трампа помогло властям Германии

    «Альтернатива для Германии» перестала быть самой популярной партией ФРГ, где неожиданно стал расти рейтинг власти. Канцлер Фридрих Мерц ни за что не смог бы добиться такого самостоятельно. Но ему сильно помог президент США Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации