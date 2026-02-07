Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.6 комментариев
В отеле MBC Condotel на Пхукете заявили об отсутствии массовых случаев отравления среди россиян, несмотря на сообщения в Telegram-каналах о подобных инцидентах.
Сотрудники отеля MBC Condotel на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян, которые появились утром субботы в Telegram-каналах, пишет РИА «Новости» . Представительница гостиницы отметила, что случаи пищевого отравления иногда происходили, однако они были связаны с питанием гостей вне отеля.
Она подчеркнула: «Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, и получали пищевое отравление, но такое случается, отель это предотвратить не может».
Собеседница агентства добавила, что водопроводная вода в гостинице не предназначена для питья, а для мытья посуды всегда используются моющие средства, исключающие заражение. По ее словам, в отеле всегда используют только бутилированную воду проверенных производителей, и другой питьевой воды для гостей не предусмотрено.
В гостинице пояснили, что MBC Condotel относится к категории кондотелей, где во всех сдаваемых квартирах есть оборудованные кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в здании работают собственные заведения общепита.
Отель обладает сертификатом SHA, удостоверяющим соблюдение стандартов эпидемической безопасности и здоровья, выданным минздравом Таиланда и подтверждающим регулярные проверки медкомиссий провинции Пхукет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор три недели назад направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда после сообщений о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.
