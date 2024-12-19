Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек жизненно важными лекарствами

Tекст: Валерия Городецкая

В список входят физраствор, инсулины, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, включая льготные категории граждан, передает РИА «Новости». О результатах мониторинга необходимо еженедельно докладывать в Минздрав и Минпромторг.

Кузнецов добавил, что отпускные цены на физраствор были оперативно перерегистрированы после получения положительного заключения ФАС на заявки производителей. «На сегодня зарегистрированные цены покрывают обоснованные издержки фармпромышленности, таким образом, препятствий для производства и поставок препарата в необходимых объемах нет», – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что фармацевтическая отрасль развивается в России хорошими темпами, он объяснил, почему возник дефицит физраствора.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости локализовать производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в стране в рамках импортозамещения, подчеркивая, что от этого зависит качество медицинской помощи.