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Путин объяснил проблемы с физраствором в России
Президент Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что фармацевтическая отрасль развивается в России хорошими темпами, он объяснил, почему возник дефицит физраствора.
В ходе прямой линии президента России Владимира Путина спросили о нехватке лекарств в России, в частности физраствора и тест-полосок для диабетиков, передает РИА «Новости».
«Сама фарма изначально развивалась при поддержке федерального бюджета, а сейчас фармкомпании начали вкладывать свои собственные ресурсы, создают свои программы развития, создают свои собственные препараты. Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Питере это очень хорошо развивается. Что касается тест-полосок, то это недоработки на местах. Нужно просто вовремя все делать. Существует программа развития фармы, там есть отдельная линия по жизненно важным лекарствам. В целом работа движется хорошими темпами», – заявил Путин.
Глава государства признал, что бывают сбои с поставками некоторых препаратов. «Физраствор – это вообще ерунда. Я знаю, я стараюсь следить, разумеется, за этим», – сказал Путин. «Что касается физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. Там просто своевременно два ведомства – Министерство промышленности и торговли и Минздрав – не приняли решение по ценам на эту упаковку, для производителей стоимость, которая предлагалась, являлась убыточной, дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей», – поделился подробностями президент.
Он добавил, что на сегодняшний день все решения приняты.
«Очень надеюсь на то, что таких сбоев не будет. На сегодняшний день все решения приняты», – подчеркнул Путин.