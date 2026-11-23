Ливийская армия отразила вторую атаку на российские корабли в порту Бенгази

RT: Ливийская армия пресекла вторую атаку украинских дронов на российские суда

Tекст: Ольга Иванова

Ливийская национальная армия предотвратила вторую попытку нападения украинских безэкипажных катеров на российские корабли в порту Бенгази, передает RT со ссылкой на военные источники.

В ходе первой атаки военные перехватили четыре из шести украинских морских беспилотников класса MAGURA, однако на борту российского корабля произошли взрыв и пожар. Во время второй попытки украинский дрон был уничтожен в море до достижения цели.

По информации источников, аппараты оснащены системами связи Starlink и могли быть запущены с украинской базы на территории Ливии. В настоящее время технические специалисты изучают навигационные системы захваченных беспилотников и проводят необходимые экспертизы.

Ранее Radio France Internationale опубликовало расследование о присутствии более 200 украинских военнослужащих и экспертов на трех объектах в западной части Ливии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на складе боеприпасов на территории военно-морской базы в ливийском порту Бенгази прогремел взрыв.

Директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин рассказал о нападениях развернутой в Триполи группировки украинских боевиков на российские суда.

Министерство транспорта России сообщило об атаке украинских беспилотных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» с побережья Ливии.