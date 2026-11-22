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Гусев сообщил об уничтожении 23 беспилотников над Воронежской областью
В небе над Воронежем и двумя районами Воронежской области ночью уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! <...> По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил Гусев в «Максе».
В результате падения обломков беспилотников в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозпостройка. На местах работают оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского БПЛА пострадал житель Брянской области.
Силы противовоздушной обороны и мобильные группы нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Севастополем.