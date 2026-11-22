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«Северяне» уничтожили боевиков роты спецразведки ВСУ в Черниговской области
Группировкой российских войск «Север» уничтожен пункт временной дислокации роты спецразведки 121-го отдельного разведбатальона ВСУ в Черниговской области Украины.
«В районе села Маховики Черниговской области точным ударом уничтожен ПВД роты специальной разведки 121 орб ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Уничтожено более десяти боевиков. Подразделение, готовившее диверсионные действия в тылу российских войск, потеряло боеспособность.
В районе населенного пункта Гута Студенецкая в Черниговской области огнем артиллерии были уничтожены позиции 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили в Черниговской области склады боеприпасов и расчеты БПЛА ВСУ.
ВКС поразили командный пункт с секретным делопроизводством ВСУ под Харьковом.