19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.7 комментариев
БПЛА уничтожены ночью в Таганроге и Волгодонске
В Таганроге, Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Миллеровском районе, в посёлке Долотинка, обломки сбитого беспилотника повредили крышу и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. Пострадавших нет, сообщил Слюсарь в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Воронежем и двумя районами Воронежской области ночью уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.
Силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь украинских дронов над Севастополем.