Tекст: Антон Антонов

В Миллеровском районе, в посёлке Долотинка, обломки сбитого беспилотника повредили крышу и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. Пострадавших нет, сообщил Слюсарь в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Воронежем и двумя районами Воронежской области ночью уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.

Силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь украинских дронов над Севастополем.

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