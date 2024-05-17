Полярники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-41» вернулись на Большую землю

Стартовав у Новосибирских островов, дрейфующая станция «Северный полюс-41» преодолела более 3 тыс. морских миль, пройдя через приполюсный район в сторону Северо-Европейского бассейна Атлантического океана. После выхода в свободные ото льда воды ЛСП «Северный полюс» с командой ученых и полярников на борту вернулась в Мурманск, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С началом работы ледостойкой самодвижущейся платформы Россия получила возможность проведения долгосрочных научных экспериментов на высоких широтах. Ученым доступны 50 видов исследований: от метеорологических до геофизических, гляциологических, сейсмических и аэрологических. Их данные станут основой для понимания изменений климата и их прогнозирования, разработки мер адаптации, они важны для обеспечения безопасности навигации по Северному морскому пути. Программы дрейфующих станций больше не зависят от непредсказуемости льда – старт экспедиции «Северный полюс-42» запланирован на сентябрь. Это значит, что мир ждут новые большие открытия», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Экспедиция позволила продолжить историю дрейфующих станций «Северный полюс», начатую в далеком 1937 году героями папанинцами. Использование уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы дало возможность провести экспедицию на самом высоком профессиональном уровне и обеспечило максимальную безопасность работ. За 20 месяцев экспедиция преодолела три тысячи морских миль от Новосибирских островов до архипелага Шпицберген, были получены уникальные данные о природе Арктического региона, которые внесут огромный вклад в изучение его климата. Уверен, что эти важнейшие работы будут продолжены в рамках следующих экспедиций «Северного полюса», – отметил в своем приветственном слове руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

«Наши полярники – настоящие герои! Они работают в самых суровых и опасных уголках планеты. Многие месяцы ученые провели вдали от дома, в окружении льдов и океана, выполняя сложнейшие научные задачи. Но успех всей операции – это общий результат слаженной работы многих людей, в том числе судостроителей, проектировщиков, моряков, ученых. От идеи до воплощения прошло почти десять лет, и сегодня, в канун Дня полярника, мы торжествуем грандиозную победу!» – сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

За 20 месяцев с начала работы станции «Северный полюс-41» генеральный дрейф от точки старта в районе Новосибирских островов составил более 900 морских миль. За период работы станции выполнена программа из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включающих изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.

Дрейфующая станция «Северный полюс-41» открыта 2 октября 2022 года. Ледостойкая самодвижущаяся платформа была пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули полевые научные лаборатории. В апреле 2023 года состоялась первая ротация экспедиционного состава станции. Смена полярников прошла на льду в 200 километрах от Северного полюса. Для доставки ученых использовался аэродром на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова» на Северной Земле и ледовый лагерь «Барнео». В августе 2023 года научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» доставило полярникам продукты и новое оборудование, а также членов экипажа для смены судового состава. В этот же период платформа перешвартовалась к новому, более устойчивому к разрушению ледовому полю.

Экспедиция «Северный полюс-41» стала продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, которую в 2013 году пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Специалисты ААНИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий – ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Судно, не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в 2022 году. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку.

ЛСП «Северный полюс» – уникальное научно-экспедиционное судно, обладающее функционалом научно-исследовательского центра и предназначенное для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания для 14 членов экипажа и 34 человек научного персонала при температуре до -50° и влажности 85%. Основные тактико-технические характеристики ЛСП: длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10 390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость – не менее 10 узлов; прочность корпуса – Arc8; автономность по запасам топлива – около двух лет; срок службы – не менее 25 лет.

Экспедиция «Северный полюс-41» (СП-41) стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1») начала работу 21 мая 1937 года. С тех пор каждой следующей экспедиции присваивалось название «Северный полюс» и порядковый номер. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.