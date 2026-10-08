Евкуров рассказал о нейтрализации украинской авиации в первые дни спецоперации

Евкуров: Россия нейтрализовала украинскую авиацию в первые дни СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

«В начале СВО мы не вели классическую войну. Средства поражения и непосредственно сам бой, применение на тактическом уровне – все было сделано таким образом, чтобы исключить потери и ущерб населению», – заявил Евкуров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская армия полностью исключила авиацию противника в первые дни спецоперации, и у Киева она так и не появилась. Об этом замминистра рассказал в интервью журналу «Политика».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ.

Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

В прошлом месяце Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине.