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    Аккумуляторы создают в России новое ГОЭЛРО
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня

    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    8 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные журналисты констатировали, что Вооруженные силы России успешно адаптируют свою тактику благодаря обнаруженным проблемам в противовоздушной обороне Украины.

    Российская армия нащупала слабость украинских войск, которая заключается в уязвимости противовоздушной обороны, пишут «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

    По мнению британских журналистов, Вооруженные силы России адаптируют свою тактику, зная о проблемах Киева с противовоздушной обороной. Отмечается, что на Украине особенно не хватает высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американские комплексы Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.

    Во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. В тот же день Вооруженные силы России атаковали склад беспилотников украинской армии в Черниговской области.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС

    Посол Катупха: Мозамбик пригласил российские компании строить ГЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мозамбик приглашает российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций, сообщил посол республики в России Жозе Матеуш Муария Катупха.

    «Мы рассчитываем на еще большее сотрудничество, особенно в сфере производства удобрений. И я знаю, что большинство российских компаний заинтересовано в этой сфере добычи полезных ископаемых, в том числе в сфере производства энергии», – заявил посол ТАСС по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Катупха добавил, что поэтому Мозамбик приглашает российские компании участвовать в строительстве гидроэлектростанций.

    Дипломат напомнил, что «Роснефть» и «Газпром» уже являются партнерами Мозамбика в нефтегазовой отрасли, они сотрудничают с национальной компанией по разведке газовых месторождений Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал участие президента Мозамбика Филипе Ньюси во втором саммите Россия – Африка.

    В тот же день глава российского МИДа прибыл в Мозамбик с рабочим визитом.

    В прошлом году посол Мозамбика выразил намерение страны развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности.

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    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    8 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в ЛНР

    ВСУ четырьмя БПЛА ударили по мусоровозам в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар четырьмя беспилотниками по территории предприятия «Луганский центр утилизации отходов», уничтожив три мусоровоза.

    ВСУ в ночь на четверг четырьмя беспилотниками ударили по территории Луганского центра утилизации отходов. В результате три мусоровоза были уничтожены, еще три сильно повреждены. Об этом ТАСС сообщил главный инженер предприятия Александр Лозовой.

    «Удар (из БПЛА) пришелся на 00:40 мск. Всего ударов было 4. Били поочередно. В результате удара пострадали 3 машины – критично, еще 3 машины пострадали менее сильно, они в процессе дальнейшей работы будут восстановлены и выпущены на линию», – сообщил Лозовой.

    Он добавил, что ущерб не повлияет на работу предприятия и вывоз отходов в Луганске, так как на линию выведены дополнительные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинских беспилотников в Первомайске Луганской народной республики получили повреждения семь жилых домов и здание архива. В тот же день беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР.

    Ранее при массированной атаке дронов на республику погибли четыре человека.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    8 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Не выпущенный из страны эстонец перелез через ворота КПП и сбежал в Россию

    Эстонец сбежал в Россию через ворота КПП после отказа в выезде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Эстонии, которого пограничники не выпустили из страны из-за наличия наличных рублей и евро, перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.

    Гражданин Эстонии, которого местные пограничники отказались выпустить из страны, перелез через ворота КПП «Койдула» и перешел в Россию. Мужчина хотел пересечь границу легально, однако в ходе досмотра у него обнаружили подпадающие под санкции рубли и евро, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

    Сотрудник таможенной службы объяснил, что провозить эти деньги через границу запрещено, и развернул гражданина обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал в направлении России. Пограничники закрыли ворота КПП, но эстонец перелез через них и проследовал на территорию сопредельного государства.

    Эстонская сторона проинформировала российских пограничников о произошедшем инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Эстонии отстоял трехчасовую очередь на границе ради голосования в России. А для постоянно проживающих за рубежом граждан России избирательные комиссии организовали специальные участки у пограничных переходов.

    До этого стало известно, что из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.


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    8 октября 2026, 04:47 • Новости дня
    Мошенники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Аферисты стали выманивать данные россиян под предлогом смены интернет-тарифа, сообщил депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги – например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф», – рассказал Немкин РИА «Новости».

    По словам эксперта, звонящие знают название компании и предлагают очень выгодные условия. Затем они просят назвать код из смс, установить стороннее приложение для настройки подключения или перейти по вредоносной ссылке. Так злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским картам.

    Эксперт пояснил, что знание адреса подключения не подтверждает личность сотрудника. Он рекомендовал не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев и не сообщать им пароли.

    Информацию о тарифах следует проверять самостоятельно через официальные каналы связи с провайдером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о том, что мошенники стали изучать фото покупок своих жертв перед атакой. IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг.

    Киберполиция выявила крадущие деньги вирусы под видом баз данных бойцов СВО.

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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне»: На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали о сложностях ВСУ на передовой в Сумской области.

    «На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись в посадках в районе Кияницы и Хотени. Общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе штурм-группы ведут стрелковые бои в лесном массиве возле населенного пункта Коренек.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» ударили по цехам сборки и хранения БПЛА в районе населенных пунктов Чернигов, Семеновка и Пекуровка, а также по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска.

    На Харьковском направлении противник перебрасывает резервы из тыловых районов и учебных центров, пытаясь удержаться против натиска ВС России.

    На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Токаревки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» крушат окруженные силы ВСУ в Волчанском котле.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база колумбийских наемников уничтожена под Харьковом. Марочко рассказал, как ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области. ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области.


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    8 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Нарколог предупредил водителей о риске опьянения от безалкогольного вина

    Нарколог Сергеев предупредил об опьянении от безалкогольного вина

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление безалкогольного вина перед поездкой за рулем может спровоцировать эффект психосоматического опьянения, заявил врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев, указав на то, что безалкогольные напитки не более чем тренд.

    Врач пояснил, что безалкогольный напиток содержит остаточный уровень этанола около 0,5%, что может отразиться на результатах проверки инспекторами ГАИ. Подобная продукция создается путем вакуумной дистилляции, обратного осмоса или пастеризации обычного вина.

    «Безалкогольным пивом никого уже не удивишь, а вот безалкогольное вино все-таки раритет. Технология его производства сложнее. Например, в России, насколько мне известно, его практически не делают», – отметил Сергеев в беседе с РИА «Новости».

    По словам эксперта, мозг реагирует на знакомый вкус и ритуал выбросом дофамина. Это приводит к психосоматическому опьянению, которое выражается в снижении концентрации внимания, активной жестикуляции и нарушении координации.

    Суммарный уровень этанола после нескольких бокалов может превысить допустимые нормы для автомобилистов, предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Врач Холдин назвал алкоголь опасным способом согреться в мороз.


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