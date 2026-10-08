Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

«Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.