Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».9 комментариев
Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта
Мишустин ознакомился с достижениями цифровой трансформации на выставке в Москве
Председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел выставку «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия», где ознакомился с разработками в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта.
Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой Минцифры Максутом Шадаевым Мишустин осмотрел экспозицию из 26 стендов, пишет ТАСС.
На стенде «Ростелекома» глава компании Михаил Осеевский представил проект Трансевразийской линии связи TEA NEXT, служащей независимым маршрутом для данных. Замминистра цифрового развития Сергей Цветков показал премьеру развитие портала госуслуг, включая сервисы «Госключ» и новые функции безопасности.
Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о мессенджере «Макс», а представители «Яндекса» Тигран Худавердян и Александр Болховитянов продемонстрировали развитие ИИ «Алиса», умные устройства, ИИ-юриста и алгоритмы перевода на языки народов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин сравнил искусственный интеллект с электричеством.
Он поручил внедрить ИИ в российскую промышленность.
Премьер распорядился разработать законопроект о его внедрении.