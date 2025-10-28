Мозамбик намерен сотрудничать с Россией в сфере обороны и безопасности

Tекст: Ирма Каплан

Мозамбик намерен расширять сотрудничество с Россией в сферах обороны и безопасности, заявил президент страны Даниэль Шапу.

«У нас очень хорошее сотрудничество в этой сфере, много мозамбикцев были обучены в России, и некоторые из них до сих пор состоят на службе. И мы поддерживаем эту работу с тем, чтобы это сотрудничество продолжалось для сохранения мира и безопасности», – сказа Шапу РИА «Новости».

Он сообщил, что Мозамбик сталкивается с террористической угрозой в провинции Кабу-Делгаду и рассчитывает на помощь международных партнеров в борьбе с радикальными группировками.

По его словам, Москва рассматривается как стратегический партнер, а обеспечение безопасности и мира остается главным приоритетом страны.

Провинция Кабу-Делгаду с 2017 года подвергается нападениям радикальных исламистских группировок. В начале 2021 года боевики установили контроль над городом Пальма, что привело к тысячам жертв и массовым перемещениям мирных жителей.

