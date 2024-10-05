Посол Мозамбика заявил об интересе к прямым рейсам в Россию

Tекст: Вера Басилая

Дипломат подчеркнул, что запуск рейсов из Москвы или Минеральных Вод в Мапуту может значительно улучшить сотрудничество между странами, передает ТАСС.

Катупха отметил, что отсутствие прямых авиасообщений между Россией и африканскими странами, включая Мозамбик, является вызовом для развития межстранового сотрудничества. По его мнению, прямая связь облегчит взаимодействие в различных сферах.

В настоящее время для полетов из Мозамбика в Россию требуется пересадка, что создает неудобства для пассажиров.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт на ВЭФ заявил, что есть возможность открытия прямых рейсов между Малайзией и Россией. До этого глава Министерства туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном.

