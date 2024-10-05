Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Посол Мозамбика заявил об интересе к прямым рейсам в Россию
Мозамбик заинтересован в запуске прямых рейсов в Москву и другие города России, заявил посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха.
Дипломат подчеркнул, что запуск рейсов из Москвы или Минеральных Вод в Мапуту может значительно улучшить сотрудничество между странами, передает ТАСС.
Катупха отметил, что отсутствие прямых авиасообщений между Россией и африканскими странами, включая Мозамбик, является вызовом для развития межстранового сотрудничества. По его мнению, прямая связь облегчит взаимодействие в различных сферах.
В настоящее время для полетов из Мозамбика в Россию требуется пересадка, что создает неудобства для пассажиров.
Ранее министр транспорта России Роман Старовойт на ВЭФ заявил, что есть возможность открытия прямых рейсов между Малайзией и Россией. До этого глава Министерства туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном.