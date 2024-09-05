Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Глава Минтранса: Россия и Малайзия могут открыть прямые рейсы
Глава Минтранса Старовойт: Россия и Малайзия могут открыть прямые рейсы
Существует возможность открытия прямых рейсов между Малайзией и Россией, заявил российский министр транспорта Роман Старовойт на ВЭФ.
Запуск прямых рейсов между двумя странами возможен, заявил Старовойт, передает ТАСС.
Между тем премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул, что поток российских туристов в стране растет, малайзийское правительство внимательно относится к этому.
«Для роста этого потока необходимо открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», – указал премьер.
В июле малайзийский посол в России Чеонг Лун Лай заявлял, что ведется работа над взаимной отменой виз для туристов из России и Малайзии.