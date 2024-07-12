Посол: Россия и Малайзия работают над отменой туристических виз

Tекст: Александра Юдина

«Наши профильные ведомства завершают работу над этим соглашением», – передает ТАСС слова дипломата.

Чеонг Лун Лай напомнил, что в настоящее время россияне могут без визы посещать Малайзию на срок до 30 дней.

Ожидается, что аналогичный доступ в Россию будет предоставлен туристам из Малайзии.

Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.