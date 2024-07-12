Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.4 комментария
Посол: Россия и Малайзия работают над отменой туристических виз
Работа над соглашением о взаимной отмене виз для туристов из России и Малайзии близится к завершению, сообщил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай.
«Наши профильные ведомства завершают работу над этим соглашением», – передает ТАСС слова дипломата.
Чеонг Лун Лай напомнил, что в настоящее время россияне могут без визы посещать Малайзию на срок до 30 дней.
Ожидается, что аналогичный доступ в Россию будет предоставлен туристам из Малайзии.
Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.