  • Новость часаОппозиция Армении обвинила Пашиняна в незаконных арестах и диктатуре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Ушаков анонсировал заседание Евразийского экономического форума в Белоруссии
    Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами
    Страны НАТО обязались выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году
    Bloomberg: Эрдоган уговаривает Макрона создать совместную систему ПРО
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    25 июня 2025, 17:00 • В мире

    Как африканские вожди обманывали Советский Союз

    Как африканские вожди обманывали Советский Союз
    @ Кулик Сергей/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    50 лет назад, 25 июня 1975 года была провозглашена независимость Мозамбика, бывшей португальской колонии в Африке. Советский Союз активно помогал местному движению ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика), веря, что его руководители разделяют коммунистические идеалы. Однако еще развала СССР выяснилось, что советские спецслужбы были жестоко обмануты. Как и почему такое произошло?

    Был в советское время такой расхожий штамп: КГБ СССР и Отдел по связям с иностранными коммунистическими партиями и национально-освободительными движениями ЦК КПСС (его возглавлял Борис Пономарев) выбирало из всех вождей и лидеров африканских антиколониальных движений исключительно тех, кто хотя бы знал, кто такой Карл Маркс. Это не совсем так. Большей частью приходилось иметь дело с теми, кто был в наличии. Выбирать там особо не приходилось, но ошибки выбора порой бывали колоссальные.

    Например, в соседней с Мозамбиком Южной Родезии (ныне – Зимбабве) действовали две подпольные партизанские группировки: ЗАНУ во главе с Робертом Мугабе и ЗАПУ во главе с Джошуа Нкомо. Оба они не были ни коммунистами, ни даже социалистами, хотя имели отношение к профсоюзному движению и неплохое образование, полученное в Лондоне и в ЮАР. Деталь была в том, что ЗАНУ состоял в основном из народа шона, а ЗАПУ из народа ндебеле (потомки зулусов).

    Москва, поколебавшись, сделала выбор в пользу Мугабе и его ЗАНУ. В Москве Мугабе выглядел как человек более способный победить белое правительство Родезии, нежели его оппонент – интеллигентный сын зажиточного протестантского проповедника Джошуа Нкомо. А западные страны и ЮАР рассчитывали в 1980-ом году на победу на выборах именно ЗАПУ.

    Противостояние между двумя этими партиями, сформированными по трайбалистскому, а не по идеологическому признаку, закончилось в 1982 году геноцидом народа ндебеле. Обученная специалистами из дружественной Северной Кореи «Пятая бригада» трактором прошлась по Матабелеленду, убив от 50 до 100 тыс. человек. А в Зимбабве на долгие годы установился режим Роберта Мугабе с, мягко говоря, неоднозначными результатами правления.

    А в Мозамбике даже такого выбора не требовалось. Один из основных лидеров левого движения ФРЕЛИМО Самора Машел, тоже, кстати, сын лидера афро-христианской секты, был убежденным марксистом-ленинцем. Таким правоверным, каких в СССР в 1970-е годы надо было уже поискать.

    При этом самый первый и сперва вообще безоговорочный лидер ФРЕЛИМО, сын вождя племени шангаан (тсонга) Эдуарду Мондлане ортодоксальностью взглядов не отличался. Фидель Кастро даже жаловался на него в ГДР, рассказывая, что Че Гевара, пытаясь разжечь революцию в ДР Конго, так и не нашел общего языка с Мондлане. После этого на Кубе в партийной газете «Гранма» даже развернули кампанию против Мондлане.

    Выбор за Москву сделала португальская разведка.

    Главный португальский специалист по политическим убийствам Казимиру Монтейру послал Мондлане посылку (лидеры ФРЕЛИМО жили тогда в Танзании), которая взорвалась у него в руках. Власть в ФРЕЛИМО перешла в руки ортодоксального коммуниста Машела, который тут же обвинил в убийстве Мондлане своих более либеральных оппонентов в партии, а его главного конкурента тайно казнили.

    Это противостояние сторонников ультракоммунистического курса и относительных либералов во ФРЕЛИМО закончилось только с таинственной гибелью Машела в авиакатастрофе в 1986 году. Его самолет, пилотируемый советским экипажем, разбился в ЮАР в Драконовых горах. Во всем обвинили летчиков. По альтернативной версии, сработал некий фальшивый радиомаяк, имитировавший частоту аэропорта Мапуту – столицы Мозамбика.

    После гибели Машела параллельно с перестройкой в СССР началась бурная либерализация Мозамбика. Важной, едва ли не ключевой фигурой всех этих процессов был человек абсолютно белый, более того – португалец, бывший военный летчик, перешедший на сторону ФРЕЛИМО, Жасинту Велозу. Он быстро вошел в ближайший круг Саморы Машела и после провозглашения независимости страны в 1975 году возглавил службу безопасности Мозамбика, вызывая раздражение и у советских командированных специалистов, и у кубинцев. Именно Велозу уничтожал противников Машела, лично отдавая приказы на расстрел.

    При этом бывший португальский летчик стал ключевой фигурой и в процессе «коммунизации» Мозамбика при Машеле и затем в процессе либерализации страны.

    Сам он объяснял столь быстрый переход Мозамбика от просоветской ориентации к прозападной и либеральной форме экономики тем, что, по его мнению, и сам Машел только прикидывался чистым марксистом-ленинцем, а в разговоре с Рейганом мог рассказывать антисоветские анекдоты. По циничному мнению Велозу, марксизм никогда не был главной идеологией ФРЕЛИМО даже при Машеле, как и не господствовал в аналогичном движении в другой крупной португальской колонии Юга Африки, Анголе – МПЛА. Все эти африканские движения изначально были только националистическими, а наносная идеологическая подоплека объяснялась реалиями холодной войны.

    Велозу во многом прав. Понятно, что таким образом он оправдывает и свое поведение. Уроженец Мозамбика во втором поколении (он родился в семье португальских поселенцев в Лоренсу-Маркише, теперь столица Мозамбика Мопуту), он не считал себя португальцем, а идентифицировал себя «белым африканцем», как буры в ЮАР. И свой переход на стороны ФРЕЛИМО он объяснял именно тем, что боролся за свою страну – Мозамбик, а в Португалии он никогда не был, и его с метрополией ничего не связывало.

    Но в широком смысле это ФРЕЛИМО вынужденно выбрало СССР в качестве покровителя, а не наоборот. Изначально Эдуарду Мондлане пытался добиться поддержке США и даже успешно, но Португалия пригрозила выйти из НАТО, если Вашингтон рискнет поддерживать антиколониальные движения в колониях. И это был не пустой звук: для Португалии потеря колоний была равносильна краху экономики салазаровского периода, которая только на колониях и держалась.

    Американцы отступили, и ФРЕЛИМО попал под крыло Москвы.

    Хотя надо признать, что никогда проникновение СССР в эту страну не было тотальным. Даже к ортодоксу Саморе Машелу отношение было крайне подозрительным: в КГБ СССР к началу 1980-х начали догадываться, что что-то пошло не так. Но бдительный Велозу вежливо отказывался от помощи с Лубянки и ни разу не посетил СССР. Сейчас, кстати, он утверждает, что авиакатастрофу, в которой погиб Машел, якобы организовал Горбачев, что, конечно, глупость, но высказывание само по себе показательное.

    Главный урок – а аналогичные события только с куда большей военной составляющей и степенью вовлеченности СССР и Кубы проходили параллельно в Анголе – состоит в том, любое национально-освободительное движение в Африке в первую очередь явление националистическое, а уже затем под него подгоняется та или иная идеология.

    Сейчас у части специалистов есть соблазн чисто советского свойства: попытаться привязать панафриканскую идеологию к национальным движениям, например, в Сахеле. Да, у новых лидеров стран Сахеля, которые считаются дружественными России, иногда проскальзывают панафриканские нотки, но по сути своей это лидеры именно национальные. Избавившись от французского диктата, они нашли поддержку в Москве.

    Ситуация похожа на историю времен холодной войны, но хотелось бы избежать лишней идеологической нагрузки. Единственная идеология, которая только возможна в современных национальных движениях в Африке – это антиколониализм, что бы это ни значило. Кто-то примитивно понимает его как избавление от всего европейского и изгнание из страны даже остатков метрополии в виде даже отказа от французского и португальского языков. А кто-то может подводить под национальное движение более развернутую идейную базу.

    Но  Россия под современным антиколониализмом сейчас предлагает понимать не просто «изгнание метрополии», а полноценное государственное строительство. Без создания сильных и дееспособных государственных структур, армий и полиции никакой антиколониализм никогда не победит, как бы привлекательны ни были бы его идеи на словах.

    Да и Москва не склонна заменять собой местные власти. Создание государства – дело рук самих строителей этих новых национальных государств на развалинах второго колониального контура, который был построен на коррупции, трайбализме и экономической зависимости от все тех же бывших метрополий.

    Важно и понимание внутренних процессов, происходящих в сложных и многонациональных африканских государствах. Советская политика в Африке страдала от упрощенческого подхода и излишне покровительственного тона в отношении национальных движений и их лидеров. Африка не монолитный континент, и погонять его по какую-то идеологическую установку было бы той самой ошибкой, которую однажды Союз уже совершил. Москва эту ошибку сегодня не повторяет.

    Главное
    На саммите НАТО в итоговом коммюнике не упомянули членство Украины
    Лифт сорвался в многоэтажке Махачкалы, есть пострадавшие
    ЦБ предложил дату массового внедрения цифрового рубля
    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    В Кемерове грузовик протаранил 26 легковых автомобилей на шоссе
    Умер актер из «Санта-Барбары» Джо Маринелли

    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина навредила обороне Израиля

    Скоротечный конфликт с Ираном обнажил проблемы ПВО и ПРО Израиля. Как отмечают западные СМИ, у Тель-Авива наблюдается острая нехватка боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Эксперты указывают, что дефицит вызван необходимостью США поддерживать как еврейское государство, так и Украину. Насколько в действительности критично положение Израиля? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

      11 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

      2 комментария
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации