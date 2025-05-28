Россия продолжила помогать государствам Африки укреплять независимость и суверенитет

Tекст: Денис Тельманов

Россия последовательно поддерживает национально-освободительные движения и способствует развитию молодых государств Африки, передает РИА «Новости».

Глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко отметила на мероприятии Института Африки РАН, что Россия действует в духе преемственности, развивая равноправный диалог и партнерство для укрепления суверенитета африканских стран.

«Партнерство в первую очередь нацелено на укрепление суверенитета африканских стран», – заявила она. Довгаленко также напомнила, что многие африканские страны, несмотря на получение формальной независимости в шестидесятые годы, долгое время находились под экономическим контролем бывших метрополий. Она подчеркнула, что сейчас наблюдается новая волна освобождения Африки, совпадающая с возвращением России на континент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки и подчеркнул значимость многоплановых связей для формирования многополярного мира.

В мае 2025 года на международном форуме по вопросам безопасности в Москве ожидается участие 45 африканских делегаций и представителей Африканского союза.

Главные оппоненты Франции в Западной Африке усиливают военное сотрудничество с Москвой, а Россия планирует обучать африканских солдат, что в перспективе дает странам региона экономические преимущества и открывает России доступ к местным рынкам.