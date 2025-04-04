Новые союзники Москвы усилят влияние России в Африке

Tекст: Евгений Поздняков

Глава МИД Сергей Лавров в Москве встретился со своими коллегами из Альянса государств Сахеля (АГС, в него входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Центральным вопросом обсуждения стало развитие военно-технического сотрудничества России и стран Африки для совместной борьбы с терроризмом.

В частности, Москва выразила готовность обучить представителей вооруженных сил стран Сахеля, а также содействовать приобретению альянсом «новейшей высокоэффективной» боевой техники. Данные усилия призваны дать отпор деструктивным силам, пытающимся дестабилизировать положение дел в Западной Африке.

Как отметил Лавров, в настоящий момент боевики на континенте поддерживаются не только «бывшими колонизаторами», но и Украиной. По его словам, действия иностранных держав рискуют подорвать международные усилия по урегулированию ситуации в Сахеле. На этом фоне стороны осудили связи Киева с африканскими террористическими группировками.

Кроме того, поддержка России в сфере безопасности позволит АГС продолжить военную интеграцию. Так, глава дипведомства Мали Абдулайе Диоп рассказал, что в настоящий момент страны организации планируют создать «объединенные силы конфедерации» для борьбы с имеющимися угрозами, пишет «Коммерсант».

Однако сотрудничество Москвы и государств альянса не ограничено военно-технической сферой. Так, Россия продолжит обучать африканских студентов по гуманитарным специальностям. Кроме того, в скором времени планируется запустить и совместные инфраструктурные проекты.

Напомним, АГС был создан в 2023 году. Импульсом для формирования организации стал государственный переворот в Нигере. Действия военных были раскритикованы Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС). Объединение даже угрожало применить силу в отношении Ниамея. На этом фоне Нигер покинул организацию. Аналогичное решение приняли Мали и Буркина-Фасо, где ранее также сменилась власть.

«Создание АГС – итог долгой работы государств, борющихся с наследием колониализма. Все они настрадались от Франции и теперь формируют свои независимые институты. Разумеется, это нелегкий путь, и странам понадобится союзническая помощь», – сказал африканист Александр Зданевич.

«АГС необходимо минимизировать влияние Парижа

и других западных стран в регионе. Также им предстоит укрепить финансовую независимость, поскольку Мали, Буркина-Фасо и Нигер до сих пор входят в зону франка КФА. Это непросто, но перечисленные страны понимают важность отказа от этого института колониализма», – рассуждает он.

При этом активность террористических группировок мешает позитивному развитию экономики региона. «Эту активность поддерживают западные страны. Поэтому военно-техническое сотрудничество с Россией позволит странам альянса купировать проблемы, которые всплывают в сфере безопасности «здесь и сейчас», – добавляет он.

«Москва также способна нарастить меры гуманитарного сотрудничества с АГС. Мы уже обучаем некоторых специалистов из данных государств в наших университетах. Для них это жизненно необходимо, ведь республики нуждаются в молодых и перспективных специалистах, способных продолжить реформирование их экономик», – акцентирует собеседник.

«При этом речь идет об обоюдовыгодном партнерстве. Африка – это кладезь ресурсов, которые могли бы пригодиться российской промышленности. Кроме того, альянс, в частности Нигер, долгое время был главным поставщиком урана во Франции. Нынешние власти изменили положение дел. Нам важно сохранить рвение республик разрывать связи с Западом», – говорит Зданевич.

России необходимо стимулировать развитие африканских стран путем активизации гуманитарного и экономического сотрудничества,

добавляет политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ. «Многие до сих пор недооценивают потенциал этого континента. А между тем местное население растет колоссальными темпами», – уточняет он.

«То есть местные рынки расширяются буквально с каждым днем. И российским компаниям было бы интересно попытаться усилить собственное присутствие в Африке. Это же стало бы залогом наших крепких дружеских отношений, ведь бизнес – это, прежде всего, контакт увлеченных людей», – рассуждает эксперт.

«Континент нуждается в развитии IT-сферы. Наши фирмы, например, «Яндекс» могли бы помочь региону. Услуги аналогичных западных компаний обойдутся республикам АГС очень дорого. Мы же готовы предоставить высокий уровень сервиса на более выгодных условиях. Это огромное конкурентное преимущество», – полагает собеседник.

«Кроме того, представители российского сектора продовольствия также заинтересованы в развитии контактов с Африкой. Неплохо на местных дорогах показывает себя и отечественный автопром. То есть мы способны содействовать комплексному развитию континента, и местные страны это, конечно же, ценят», – заключил Баширов.