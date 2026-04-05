Сенаторы США пожаловались Рубио на визит российских депутатов в Вашингтон

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?
Сенаторы США Шахин и Уикер пожаловались Рубио на визит российских депутатов
Американские сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, выразив обеспокоенность визитом российских депутатов в Вашингтон.
«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Комитет Сената по международным отношениям опубликовал данный текст. Сенаторы заявили, что поездка российских парламентариев в США якобы не была связана с развитием диалога и демократии, однако не приводят доказательств своих слов. Они также просят отчитаться о причинах снятия ограничительных мер с российских законодателей и о встречах, которые прошли во время визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.