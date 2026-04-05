Сенаторы США пожаловались Рубио на визит российских депутатов в Вашингтон

Сенаторы США Шахин и Уикер пожаловались Рубио на визит российских депутатов

Tекст: Антон Антонов

«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США», – приводит РИА «Новости» текст документа.

Комитет Сената по международным отношениям опубликовал данный текст. Сенаторы заявили, что поездка российских парламентариев в США якобы не была связана с развитием диалога и демократии, однако не приводят доказательств своих слов. Они также просят отчитаться о причинах снятия ограничительных мер с российских законодателей и о встречах, которые прошли во время визита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

