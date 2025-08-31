Россиян решили штрафовать за передачу данных для авторизации

В России решили ввести штрафы до 200 тыс. рублей за передачу данных для регистрации

Tекст: Дарья Григоренко

Для граждан санкции составят от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает, что ответственность наступает только при отсутствии согласия пользователя или правомерных оснований для передачи таких данных. При наличии согласия пользователя или при их правомерном использовании наказание не применяется.

Помимо этого, с 1 сентября вводятся штрафы до 250 тыс. рублей за использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций с нарушением требований российского законодательства, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законы, которые вступили в силу в августе: дополнительные меры по противодействию мошенникам, запрет на массовые рассылки, защита исторической памяти и поддержка участников СВО.