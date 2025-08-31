То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Россиян решили штрафовать за передачу данных для авторизации
В России решили ввести штрафы до 200 тыс. рублей за передачу данных для регистрации
С 1 сентября вступают в силу изменения, предусматривающие административные штрафы за передачу сведений, используемых для регистрации или авторизации пользователя в интернете.
Для граждан санкции составят от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Закон предусматривает, что ответственность наступает только при отсутствии согласия пользователя или правомерных оснований для передачи таких данных. При наличии согласия пользователя или при их правомерном использовании наказание не применяется.
Помимо этого, с 1 сентября вводятся штрафы до 250 тыс. рублей за использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций с нарушением требований российского законодательства, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законы, которые вступили в силу в августе: дополнительные меры по противодействию мошенникам, запрет на массовые рассылки, защита исторической памяти и поддержка участников СВО.