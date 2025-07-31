Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах

Tекст: Вера Басилая

Как отмечается в Telegram-канале Володина, с 1 августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей. По словам спикера Госдумы, подростки зачастую становятся жертвами обмана, мошенники обманом используют их карты для обналичивания средств.

Также с 1 августа россияне могут обратиться к оператору связи для отказа от смс-рассылок. Предполагается, что такая мера поможет защититься от мошенничества, способствовать борьбе со спамом.

Володин заявил, что с 3 августа в России появится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите страны и ее интересов. За подобное преступление грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей. Норма будет распространяться в том числе на памятники и мемориалы за рубежом.

С 3 августа для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ, а с 23 июля участники СВО и их близкие освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд.

Кроме того, с 3 августа вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки.

Ранее Володин заявил, что Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 100%.