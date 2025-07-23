  • Новость часаПесков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
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    Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ
    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Делегация России вылетела на переговоры в Стамбул
    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
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    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    5 комментариев
    23 июля 2025, 13:45 • Новости дня

    Володин: Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 100%

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 350 законов, из которых 71% – прямого действия, были приняты депутатами Госдумы за весеннюю сессию, работа по законодательному обеспечению реализации послания президента России Федеральному собранию была полностью выполнена, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин сообщил, что депутаты Государственной думы полностью выполнили задачи по законодательному обеспечению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, передает ТАСС.

    По его словам, за весеннюю сессию 2025 года было принято 354 закона, при этом 71% из них являются законами прямого действия. Володин отметил, что это рекордный показатель за все предыдущие созывы парламента. Глава нижней палаты также поблагодарил депутатов за работу и передал слова признательности и пожелания успеха от Владимира Путина.

    Он добавил, что президент подчеркнул важность сохранения достигнутого темпа законотворческой деятельности. Володин отметил, что эффективная работа Госдумы возможна благодаря консолидации и поддержке президента, а также взаимодействию между фракциями.

    Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    23 июля 2025, 10:03 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области была ликвидирована группа боевиков РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс».

    Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

    Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

    Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

    Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.

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    22 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

    О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.

    На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.

    «Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию

    Депутат Журова: Призыв Польши к своим гражданам покинуть РФ – информационная манипуляция

    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывания МИД Польши о необходимости покинуть Россию могут быть элементом информационного давления, заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

    По ее словам, подобные высказывания направлены на создание панических настроений среди поляков, проживающих в России, и обоснование оборонных расходов, передает «Лента.Ру».

    «Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», – сказала Журова.

    Парламентарий также выразила мнение, что подобные заявления могут быть адресованы не только полякам, живущим в России, но и российскому обществу в целом с целью усиления атмосферы тревоги. Кроме того, подобные шаги, по ее словам, могут быть попыткой оказать давление на Москву накануне переговоров и поддержать Киев.

    Напомним, МИД Польши рекомендовал гражданам республики, находящимся на территории России, покинуть страну, если личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться.

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    22 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Популярную зубную пасту запретили из-за воспалений после ее использования

    Аргентина запретила пасту Colgate после массовых жалоб потребителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Аргентинский регулятор полностью изъял с рынка Colgate Total Clean Mint на фоне более 20 жалоб граждан на воспаления и язвы после использования.

    Ограничения на продажу и распространение зубной пасты Colgate Total Clean Mint были введены национальным управлением по контролю за продуктами питания, лекарствами и медицинскими технологиями Аргентины, сообщает ТАСС.

    Решение связано с поступившими от жителей страны жалобами на побочные реакции, такие как воспаление тканей полости рта, появление язв и ощущение жжения после использования продукции.

    Согласно заявлению регулятора, больше 20 аргентинцев сообщили о неблагоприятных последствиях, что привело к немедленному изъятию товара из обращения. Запрет распространяется на использование, распространение и продажу пасты с фтором Colgate Total Clean Mint в любых формах.

    Регулятор также отметил, что в Бразилии, где производится данная паста, с момента ее появления на рынке в июле 2024 года было зафиксировано более 11 тыс. жалоб на аналогичные побочные эффекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал проверку сведений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint после того, как ее продажи были временно приостановлены в Бразилии.

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    22 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта

    Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на две трети

    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    За первое полугодие 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Китай занял лидирующую позицию, обеспечив 77% поставок, второе место у Киргизии с долей 8%, далее следуют Белоруссия (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%), передает «Лента.ру».

    Среди брендов лидером стал Changan, на который пришлось 15,8% всех новых импортированных автомобилей. В топ-5 также вошли Geely, Haval, TANK и Toyota.

    Статистическое ведомство Южной Кореи отметило резкое увеличение поставок своих автомобилей в Россию в июне: объем импорта почти удвоился по сравнению с июнем 2024 года, достигнув 84,7 млн долларов.

    Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 39,6 тыс. машин.

    Ранее эксперты рассказали почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев.

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    23 июля 2025, 11:17 • Новости дня
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что новые поставки дальнобойных ракет и разрешение США использовать их по российской территории помогут перенести «войну» на территорию России, сообщает The Washington Post.

    Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

    По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

    «Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

    Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

    Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

    Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

    Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

    Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

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    22 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о развале фронта ВСУ на всех направлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фронт ВСУ терпит одновременный развал на всех участках и исправить ситуацию быстро нельзя, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она отметила, что поддерживает связь с военнослужащими, и фронт, по их словам, «сыпется» одновременно на всех участках, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», – сказала Скороход.

    По ее мнению, быстро изменить ситуацию невозможно. Кроме того, она выразила сомнение, что Украину спасет «чудо» или внезапное увеличение поддержки со стороны западных союзников.

    Ранее сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    Стало известно, что Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

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    22 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    Умер рок-музыкант Оззи Осборн
    Умер рок-музыкант Оззи Осборн
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знаменитый британский музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн ушел из жизни на 77-м году жизни, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, певец скончался через несколько недель после того, как воссоединился с коллегами по группе Black Sabbath и провел масштабный прощальный концерт для поклонников, передает РИА «Новости».

    Телеканал сообщает, что у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы появились и другие серьезные проблемы со здоровьем. Его супруга Шэрон в феврале отмечала, что музыкант больше не может ходить из-за прогрессирующего заболевания, однако его голос оставался неизменным.

    Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году и стала одной из самых известных команд в истории хард-рока, продав свыше 75 млн альбомов по всему миру. Коллектив, имеющий три американские премии «Грэмми», был в 2006 году включен в Зал славы рок-н-ролла.

    Напомним, британский рок-музыкант Оззи Осборн в начале июля вместе с классическим составом Black Sabbath дал прощальный концерт в Бирмингеме.

    В июне умер один из основателей группы The Beach Boys Брайан Уилсон.

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    22 июля 2025, 17:22 • Новости дня
    Во Владикавказе приостановили массовые мероприятия из-за угрозы атак на военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во Владикавказе временно приостановили проведение массовых публичных мероприятий из-за информации о возможных покушениях на военнослужащих и их родственников.

    По данным Оперативного штаба Северной Осетии, поступила информация о подготовке несанкционированной акции, которую якобы инициировали украинские спецслужбы, передает ТАСС.

    «В связи с поступающей в Оперативный штаб РСО – Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе оперативным штабом РСО – Алания приняты решения: приостановить на территории РСО – Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов», – отмечается в сообщении.

    Также власти Северной Осетии ужесточают досмотр транзитного транспорта, грузов и личный досмотр водителей и пассажиров. Дополнительно жителей Владикавказа просят не посещать места массового скопления людей из-за угрозы атак беспилотников.

    В прошлом году во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе. Сообщалось, что взрыв был вызван падением обломков БПЛА.

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    23 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота

    Обама отверг обвинения Трампа в попытке переворота и назвал их абсурдными

    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота
    @ Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Барак Обама публично отверг обвинения Дональда Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года, назвав их попыткой отвлечь внимание.

    Барак Обама впервые публично ответил на призывы Дональда Трампа привлечь его к уголовной ответственности, категорически отвергнув обвинения бывшего президента в попытке организовать «переворот» после выборов 2016 года, передает The Guardian.

    Офис Обамы опубликовал жесткое опровержение: «Из уважения к институту президентства наша команда обычно не реагирует на постоянный поток дезинформации из этого Белого дома. Но эти утверждения настолько возмутительны, что требуют ответа. Эти абсурдные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание».

    В заявлении также опровергаются выводы 11-страничного доклада главы национальной разведки Тулси Габбард, в котором она рекомендовала передать в минюст якобы доказательства «изменнического заговора» со стороны окружения Обамы. Представители Обамы подчеркнули, что «ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод: Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года, но не смогла изменить результаты голосования». Этот вывод был подтвержден докладом двухпартийного комитета сената по разведке в 2020 году под руководством Марко Рубио.

    Ответ Обамы последовал за серией заявлений Трампа на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Трамп напрямую обвинил Обаму в «предательстве» и утверждал, что у Габбард якобы есть «тысячи дополнительных документов» в подтверждение заговора. Он настаивал, что «лидером шайки был президент Обама» и называл происходящее «неоспоримым доказательством попытки переворота», отмечает издание.

    Впрочем, доклад Габбард, по оценке бывшего аналитика ЦРУ Фултона Армстронга, содержит «заранее заданные выводы», смешивает и искажает различные вопросы и пытается дискредитировать оценку разведсообщества 2017 года о вмешательстве России в выборы. Армстронг назвал документ Габбард «поверхностным и манипулятивным», а обвинения в адрес «глубинного государства» – дилетантскими и подрывающими доверие к самому докладу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР. Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Обамы на выборах 2016 года.

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    22 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время вечернего полета украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области, пилот смог катапультироваться, сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

    «Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», – приводит ТАСС сообщение ВС ВСУ.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16. Программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000.

    В феврале, когда глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о доставке Украине первых истребителей Mirage 2000, Ростех пояснил, почему французские самолеты существенно уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут использоваться только в глубоком тылу.

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    22 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

    The Express Tribune: Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

    Брюс Уиллис перестал ходить и говорить
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, вероятно полностью лишился возможности двигаться самостоятельно и утратил речь.

    Согласно данным, предоставленным изданием The Express Tribune, 70-летний Брюс Уиллис столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций, передает ТАСС. По информации газеты, актер практически утратил способность ходить, говорить и даже читать, что связано с прогрессирующей афазией и тяжелой формой деменции.

    Отмечается, что семья Брюса Уиллиса официально не подтверждала информацию о резком ухудшении его состояния. Текущие сведения базируются на сообщениях СМИ, тогда как близкие актера пока воздерживаются от комментариев.

    В марте 2022 года его дочь Румер Уиллис объявляла о завершении актерской карьеры Брюса из-за диагноза афазии, затрагивающей когнитивные способности. Так, страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур.

    Лобно-височная деменция представляет собой группу заболеваний мозга, чаще всего возникающих по наследственным причинам и приводящих к тяжелым нарушениям работы нейронов.

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    22 июля 2025, 14:25 • Новости дня
    МИД Польши порекомендовал гражданам покинуть территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши рекомендовал гражданам республики, находящимся на территории России, покинуть страну, если личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться.

    Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны покинуть территорию России, если это не противоречит жизненной, семейной или рабочей необходимости, передает ТАСС.

    Польское ведомство также обратило внимание на то, что граждане с двойным гражданством будут рассматриваться в России исключительно как российские граждане, что влечет за собой «определенные последствия».

    Еще 18 июля МИД Польши уже призывал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Тогда в качестве причин назывались включение Польши в список недружественных стран и сокращение численности консульских работников.

    Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области.

    Польша закрыла генеральное консульство России в Кракове, не представив доказательств по своим обвинениям.

    МИД России проинформировал польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в ответ на действия Варшавы.

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    22 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Силовики начали оперативные мероприятия в Михайловском театре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работники силовых ведомств во вторник начали мероприятия в Михайловском театре Петербурга, об этом сообщают информационные агентства.

    В здание закрыт вход, туда заходят только силовики, передает ТАСС.

    При этом сотрудник театра сообщил, что запланированный на 22 июля спектакль состоится.

    Ранее сообщалось, что руководителю МХАТ имени Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

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    23 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Толпа подростков разгромила кладбище в Челябинской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа Челябинской области несовершеннолетние разбили десятки памятников на кладбище.

    Часть памятников и столиков на кладбище оказались полностью разрушены, жители опасаются безнаказанности вандалов и обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, пишет 74.ru.

    Местные жители опубликовали видео с разбитыми памятниками и вырванными столами. Они опасаются, что виновные могут уйти от ответственности. В комментариях к публикациям люди призвали губернатора вмешаться и проследить за наказанием причастных.

    «Все памятники лежат разбитые в пух и прах. Что не сломали, то развернули. Столы выломали. Мы когда узнали, это что-то было неповторимое в жизни нашей», – заявила одна из местных жительниц.

    По информации источника издания, разрушения устроила группа подростков в возрасте до 14 лет. В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что личности причастных к порче памятников уже установлены, проводится проверка.

    В августе 2024 года в Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил на кладбище. Фотографии с крестами несовершеннолетние опубликовали в соцсетях.

    Комментарии (10)
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    Толпа подростков разгромила кладбище в Челябинской области

    В Европе покупатели бьются за российскую нефть

    ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке. В частности, Белград и Будапешт обсудили с Россией строительство нефтепровода в Сербию. Зачем понадобилось строительство этой трубы? Подробности

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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ

    Президент США Дональд Трамп выпустил сгенерированный искусственным интеллектом ролик об аресте своего предшественника Барака Обамы. С одной стороны, ролик выглядит шуткой. С другой – за ним стоят обвинения, способные потрясти конституционные основы существования Соединенных Штатов Америки. При чем здесь миф о «вмешательстве России» и будет ли в итоге арестован Обама? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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