Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Володин: Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 100%
Свыше 350 законов, из которых 71% – прямого действия, были приняты депутатами Госдумы за весеннюю сессию, работа по законодательному обеспечению реализации послания президента России Федеральному собранию была полностью выполнена, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин сообщил, что депутаты Государственной думы полностью выполнили задачи по законодательному обеспечению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, передает ТАСС.
По его словам, за весеннюю сессию 2025 года было принято 354 закона, при этом 71% из них являются законами прямого действия. Володин отметил, что это рекордный показатель за все предыдущие созывы парламента. Глава нижней палаты также поблагодарил депутатов за работу и передал слова признательности и пожелания успеха от Владимира Путина.
Он добавил, что президент подчеркнул важность сохранения достигнутого темпа законотворческой деятельности. Володин отметил, что эффективная работа Госдумы возможна благодаря консолидации и поддержке президента, а также взаимодействию между фракциями.
Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.