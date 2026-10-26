Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.0 комментариев
Песков: Решений о смене формата послания Путина Федеральному собранию не было
В Кремле не принимали решений о возможном изменении формата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, возможно ли представление послания в ином виде, например, в письменной форме, пишут «Ведомости».
«Нет, каких-то решений не принималось на этот счет», – ответил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил, что оглашение послания президента России Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется.
Он также пояснил, что послание будет оглашено тогда, когда глава государства посчитает это необходимым.