Родителям разрешили не уведомлять операторов о передаче сим-карт детям

Tекст: Дарья Григоренко

Родители не обязаны уведомлять операторов связи о передаче сим-карты ребенку, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2026. Эта норма зафиксирована во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, передает РИА «Новости».

«В законопроекте сохранили норму о детских сим-картах – но не в обязательном порядке. То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента», – пояснил Григоренко.

Изначально предполагалось, что уведомление операторов станет обязательным. Второй пакет мер, включающий маркировку звонков из-за рубежа и систему учета платежных карт, был принят Госдумой в первом чтении в феврале 2026 года и ожидается к рассмотрению во втором чтении в мае. По данным правительства, в 2025 году число ИТ-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года количество киберпреступлений сократилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал майское обсуждение инициативы о детских сим-картах.

Правительство России направило второй пакет антимошеннических мер в парламент в конце прошлого года.

Депутаты выразили готовность оперативно внести необходимые изменения в законодательство для защиты несовершеннолетних.