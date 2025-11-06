Володин призвал ускорить введение детских сим-карт в России

Володин призвал Минцифры как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты

Tекст: Вера Басилая

Профильное министерство должно как можно скорее запустить детские сим-карты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале Max.

Он подчеркнул, что депутаты готовы оперативно внести необходимые изменения в законодательство, чтобы ускорить реализацию этой инициативы.

Володин напомнил, что обсуждение вопроса о безопасных сим-картах для детей велось ранее, и большинство участников опроса – 85% – поддержали введение подобных мер. Он отметил, что специальные сим-карты дадут возможность родителям ограничивать доступ детей к определенным сервисам и нежелательному контенту, а также контролировать геопозицию ребенка без необходимости официального заявления.

По данным МВД, за последние два года количество детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, выросло на 30% – от почти 3,8 тыс. в 2023 году до примерно 5 тыс. в 2025 году. Ввод предлагаемых сим-карт, оснащенных функциями родительского контроля и фильтрацией трафика, направлен на защиту несовершеннолетних от мошенничества и различных угроз.

Меры, разрабатываемые в данный момент, призваны снизить риски, с которыми сталкиваются несовершеннолетние при пользовании телефоном и интернетом, а также упростить для родителей контроль за безопасностью своих детей.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что власти России внедряют специальные сим-карты для детей, чтобы родители могли быстро узнавать местоположение ребенка без суда.

Эксперты сообщили, что предоставление детям младше 14 лет сим-карт с фильтрацией трафика и блокировкой соцсетей повысит безопасность их цифрового пространства.

