Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Минсельхоз и общество «Знание» запустили ролики о достижениях России в аграрной отрасли
Российское общество «Знание» подготовило видеоконтент о развитии страны в аграрной отрасли, в частности, в пищевой промышленности и общественном питании. Ролики стали частью занятия профориентационного курса «Россия – мои горизонты», которое пройдет во всех школах страны ко Дню работников пищевой промышленности.
Вместе со школьниками в теме разбиралась российская фигуристка и заслуженный мастер спорта Камила Валиева – она приняла участие в съемках контента просветительской организации, сообщается на сайте общества «Знание».
Ролики к этому тематическому уроку подготовлены при поддержке Министерства сельского хозяйства России и российской компании по производству молочных продуктов Health & Nutrition (H&N).
«В нашей стране в год производят более 6 млн тонн хлеба и 800 тыс. тонн сыра, – и это только часть достижений, о которых узнают учащиеся на занятии «Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание» благодаря видеоконтенту общества «Знание».
«Почти каждую неделю для профориентационных занятий общество «Знание» создает ролики, посвященные различным отраслям и достижениям России в этих сферах. Для ребят это возможность совершить виртуальную экскурсию по ведущим предприятиям страны, а также познакомиться с функционалом самых разных специалистов этих компаний. В ближайшее время у ребят будет возможность погрузиться в специфику аграрной отрасли и понять, какие специальности сейчас востребованы и чем они полезны для развития и защиты суверенитета России», – сказал первый заместитель гендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.
Съемки для занятия ко Дню работников пищевой промышленности проходили на молочном комбинате «Самаралакто» – это инновационная площадка компании H&N, где тестируются и производятся многие молочные новинки, а еще это один из самых оснащенных и современных заводов компании в России.
В главных ролях – молодые сотрудники. Их истории помогут школьникам познакомиться с современным технологическим процессом, требованиям к качеству выпускаемых продуктов, безопасности труда, а также с профессиями молочного комбината. Учащиеся узнают, какие преимущества дает работа в современной компании и как она важна для обеспечения пищевой безопасности страны», – сказала директор по корпоративным отношениям и техническому регулированию Health&Nutrition Татьяна Ткаченко.
В этом году в отраслевых роликах «Знания» для курса «Россия – мои горизонты» снимается фигуристка Камила Валиева. Спортсменка отмечает, что во время съемок она и сама узнает много нового и полезного. Общество «Знание» выступает стратегическим партнером курса.