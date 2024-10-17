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    Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    17 октября 2024, 14:47 • Новости дня

    Минсельхоз и общество «Знание» запустили ролики о достижениях России в аграрной отрасли

    Российское общество «Знание» подготовило видеоконтент о развитии страны в аграрной отрасли, в частности, в пищевой промышленности и общественном питании. Ролики стали частью занятия профориентационного курса «Россия – мои горизонты», которое пройдет во всех школах страны ко Дню работников пищевой промышленности.

    Вместе со школьниками в теме разбиралась российская фигуристка и заслуженный мастер спорта Камила Валиева – она приняла участие в съемках контента просветительской организации, сообщается на сайте общества «Знание».

    Ролики к этому тематическому уроку подготовлены при поддержке Министерства сельского хозяйства России и российской компании по производству молочных продуктов Health & Nutrition (H&N).

    «В нашей стране в год производят более 6 млн тонн хлеба и 800 тыс. тонн сыра, – и это только часть достижений, о которых узнают учащиеся на занятии «Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание» благодаря видеоконтенту общества «Знание».

    «Почти каждую неделю для профориентационных занятий общество «Знание» создает ролики, посвященные различным отраслям и достижениям России в этих сферах. Для ребят это возможность совершить виртуальную экскурсию по ведущим предприятиям страны, а также познакомиться с функционалом самых разных специалистов этих компаний. В ближайшее время у ребят будет возможность погрузиться в специфику аграрной отрасли и понять, какие специальности сейчас востребованы и чем они полезны для развития и защиты суверенитета России», – сказал первый заместитель гендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

    Съемки для занятия ко Дню работников пищевой промышленности проходили на молочном комбинате «Самаралакто» – это инновационная площадка компании H&N, где тестируются и производятся многие молочные новинки, а еще это один из самых оснащенных и современных заводов компании в России.

    В главных ролях – молодые сотрудники. Их истории помогут школьникам познакомиться с современным технологическим процессом, требованиям к качеству выпускаемых продуктов, безопасности труда, а также с профессиями молочного комбината. Учащиеся узнают, какие преимущества дает работа в современной компании и как она важна для обеспечения пищевой безопасности страны», – сказала директор по корпоративным отношениям и техническому регулированию Health&Nutrition Татьяна Ткаченко.

    В этом году в отраслевых роликах «Знания» для курса «Россия – мои горизонты» снимается фигуристка Камила Валиева. Спортсменка отмечает, что во время съемок она и сама узнает много нового и полезного. Общество «Знание» выступает стратегическим партнером курса.

    16 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

    «К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с докладом выступил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что отопительный период начался в 72 регионах России. «В целом к зиме готовы 6896 тыс. многоквартирных домов, или 98,9%, объекты социальной культуры, социальной сфере подготовлены на 98%. Подготовлено 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры: 71,5 тыс. котельных, 160 тыс. километров тепловых сетей, 680 тыс. сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 млрд рублей», –  сообщил глава Минстроя.

    По его словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме: Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – на 98%, Запорожская область – на 95%, Херсонская область – на 89%.  «Подготовка объектов будет завершена в плановом режиме до конца октября. Готовы пустить тепло уже при возникших похолоданиях», – доложил министр.

    Также на отдельном контроле находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской, Брянской областях. «На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии, топливо заготовлено в полном объеме. Белгородская область – готовность 99,7%, Курская область – 99%», – заявил Файзуллин.

    Ранее ФАС выявила экономически необоснованные тарифы за услуги ЖКХ.

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    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    16 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

    Депутат Бундестага Котре: Шольц изменил позицию по переговорам с Россией и конфликту на Украине

    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    По его словам, заявления Шольца о необходимости участия России в следующей мирной конференции по вопросу Украины свидетельствуют о важном изменении в политике немецкого лидера, пишут «Известия».

    Котре отметил, что ранее правящие партии Германии упорно сопротивлялись любым попыткам диалога с Россией, тогда как АдГ всегда критиковала такую политику как инфантильную. Депутат подчеркнул, что даже во время холодной войны США и Советский Союз вели переговоры, и выразил надежду, что Шольц готов возвестить о новой эре в отношениях между странами.

    Кроме того, он отметил, что, по информации немецкой национальной службы новостей Tagesschau, правительство Германии рассматривает возможность проведения германо-российских переговоров. Это свидетельствует о стремлении Берлина к налаживанию диалога с Москвой, что ранее было маловероятным на фоне напряженности в отношениях из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц заявлял, что Германия стремится к продолжению переговоров с Россией, несмотря на все сложности в отношениях, и готов обсуждать с Путиным вопросы, связанные с Украиной. Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

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    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным

    Источник: Военного в Подмосковье убили в результате спланированного нападения

    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство вернувшегося со специальной военной операции военнослужащего в Московской области, совершенное в среду, носит заказной характер, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убийство тщательно спланировали, сказал собеседник ТАСС. Злоумышленники поджидали транспортное средство военного в засаде на въезде в поселок и, возможно, следили за его передвижениями. В настоящий момент другие подробности расследования не разглашаются.

    Напомним, в Московской области убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции, его расстреляли в упор. Возбуждено уголовное дело.

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    17 октября 2024, 08:22 • Новости дня
    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО

    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» для средств РЭБ в зоне СВО

    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» успешно избегала подавления радиоэлектронными средствами противника в зоне спецоперации, оставаясь высокоточным оружием, сообщили в Ростехе.

    Ракета «Изделие 305», разработанная Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), успешно действует в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. По данным Ростеха, за все время ее использования средства радиоэлектронной борьбы противника ни разу не смогли подавить ее канал управления, и ракета всегда точно поражает цель. Это делает ее одним из самых удачных видов управляемого вооружения армейской авиации.

    Ракета обладает высокой точностью и гибкостью применения, оснащена мощной боевой частью, что позволяет эффективно уничтожать широкий спектр целей, включая бронетехнику и различные сооружения. Одной из ключевых особенностей «Изделие 305» является высокая степень защиты от радиоэлектронных помех. Для управления ракетой используются несколько режимов, включая «выстрелил – забыл», при котором система самонаведения захватывает цель до пуска.

    Основное применение ракеты «Изделие 305» осуществляется с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, что позволяет минимизировать риск ответной атаки благодаря дальности полета до 14,5 тыс. метров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Она способна развивать скорость до 230 м/с и предназначена для уничтожения как инженерных сооружений, так и основных боевых танков.

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для вооруженных сил Украины, говорилось в статье Forbes. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    Коментарии (15)
    16 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области произошло убийство заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции.

    Неизвестный расстрелял мужчину в упор, погибшим оказался участник специальной военной операции, сообщил собеседник ТАСС. Он вернулся домой всего неделю назад.

    Следственные органы регионального Главного следственного управления СК возбудили дело по факту расстрела мужчины. Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

    Убийство произошло 16 октября около 9.00 мск у села Меленки Солнечногорского городского округа. Мужчина на грунтовой дороге из автомобиля произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери машины под управлением местного жителя. Пострадавший скончался. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы.

    В январе двое жителей Истринского городского округа угрожали убить и поджечь дом супруги участника СВО, требуя вернуть долг, который якобы взял ее муж. Они подожгли дом, но хозяйка смогла спастись. Организатор поджога позднее был арестован.

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    16 октября 2024, 21:03 • Новости дня
    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам

    Прокурор: Генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам на тотализаторе для личного обогащения

    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал-лейтенант Олег Цоков организовал преступную группу, похитившую из госбюджета более 114,5 млн рублей, он привлек генерал-майора Ивана Попова, зная его любовь к ставкам на спортивном тотализаторе, заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.

    В Тамбовском гарнизонном военном суде начался процесс по делу о хищении из госбюджета более 114,5 млн рублей, передает ТАСС. В преступную группу входили генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев, которые обвиняются в хищении металлических конструкций из фонда ВГА Запорожской области. Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении организатора группы, генерал-лейтенанта Олега Цокова, было прекращено из-за его смерти.

    Обвинительное заключение гласит, что Цоков разработал преступный план, зная любовь Попова к ставкам. «Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», – говорится в обвинительном заключении полковника юстиции.

    Прокурор подчеркнул, что преступная группа около полугода совершала хищения металлоконструкций, распределяя роли для обмана вышестоящего командования и ВГА Запорожской области. Хищения производились в таких городах, как Мелитополь, Бердянск, Тула, Балашиха, Дмитров, Москва и других.

    Генерал Попов заявил в суде, что обвинения против него не имеют оснований, и свою вину он не признает. В отличие от него, бизнесмен Моисеев полностью признал свою вину.

    Ранее военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из ключевых участников которого был бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

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    17 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали основную часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике. Уничтожены новобранцы без боевого опыта.

    Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.

    По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.

    Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.

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    16 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Офицер «Ахмата» показал видео с солдатом-«зомби» ВСУ
    Офицер «Ахмата» показал видео с солдатом-«зомби» ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий продолжил движение после взрыва рядом с ним, видеозапись с этим моментом опубликовал офицер спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    Видео снято с помощью беспилотного летательного аппарата. На записи видно, как украинский солдат пережил взрыв, произошедший рядом с ним, после чего продолжил движение, будто ничего не произошло, передает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Аида.

    Боец «Ахмата» подписал ролик словами: «На службе ВСУ зафиксированы зомби».

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что ВСУ стали активно использовать сильнодействующие препараты в боях на территории приграничной зоны в Курской области. По его словам, эффект от препаратов заставляет солдат идти на пулемет без страха, несмотря на ранения.

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    16 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного

    Экс-генерал КСИР: У Ирана есть секретное оружие мощнее ядерного

    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, превосходящее по мощи ядерное, сообщает IFP.

    По словам Ростами, вооружения, которые есть у Ирана, значительно превосходят ядерное оружие. Это заявление он сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану. Одновременно в стране звучат призывы к пересмотру неядерной военной доктрины, «Газета.Ru».

    Ростами не уточнил ни характеристики этого вооружения, ни его происхождение или возможные последствия использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

    Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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    16 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Врачей и учителей предложено исключить из списка профессий для выдачи ВНЖ

    Володин предложил исключить здравоохранение и образование из упрощенного ВНЖ иностранцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить сферы здравоохранения и образования из списка профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке.

    По словам Володина, это позволит улучшить качество подготовки специалистов внутри страны. Он отметил, что министерство труда должно обосновать выбор профессий, доступных для иностранцев по упрощенной процедуре ВНЖ, и поручил профильному комитету запросить позицию министерства, передает ТАСС.

    «Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов», – заявил Володин. Он подчеркнул, что важно создать условия, при которых молодые специалисты, окончившие учебу, будут возвращаться в профессию.

    Кроме того, Володин выразил сомнения в целесообразности привлечения мигрантов в сферу здравоохранения, отметив, что только 34% выпускников медицинских вузов возвращаются работать в больницы. Он добавил, что необходимо обсудить, почему выпускники не идут в профессию, прежде чем привлекать мигрантов для работы врачами и медсестрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России предложило сократить квоту на временное проживание иностранных граждан в 2025 году почти вдвое, до 5,5 тыс. разрешений, чтобы оптимизировать миграционные процессы в стране, а также сообщалось, что в предыдущие годы квота уже уменьшалась, что связано с изменениями в миграционной политике России.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

    Коментарии (3)
    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

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    16 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа самая высокооплачиваемая профессия для пенсионеров в России

    RT: Профессия водителя-экспедитора наиболее высокооплачиваемая профессия для пенсионеров

    Названа самая высокооплачиваемая профессия для пенсионеров в России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Профессия водителя-экспедитора с предлагаемой средней зарплатой 109 467 рублей в месяц лидирует среди вакансий, доступных для пенсионеров, сообщили аналитики «Авито Работы».

    Аналитики платформы «Авито Работа» опубликовали результаты изучения вакансий для пенсионеров. Выяснилось, что по итогам III квартала 2024 года профессия водителя-экспедитора оказалась самой востребованной среди позиций, доступных для россиян на пенсии. Средняя предлагаемая зарплата на этой должности составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости, передает RT.

    Эксперты также отметили, что работодатели активно ищут упаковщиков и продавцов, что делает эти профессии популярными среди пенсионеров. Вакансии упаковщиков составили 3% от общего числа предложений, доступных этой категории работников. Средняя зарплата для упаковщиков предложена на уровне 115 385 рублей в месяц за полный рабочий день, что делает эту работу одной из самых высокооплачиваемых массовых профессий.

    Ранее зарплата электромонтажника стала самой высокой среди рабочих специальностей, Государственная дума одобрила проект бюджета, которым предусматриваются поднятие пенсий работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году на уровень инфляции 2024 года.

    Между тем почти половина россиян, участвующих в корпоративных пенсионных программах, желают получать пенсию свыше 50 тыс. рублей, в то время как лишь 4% согласны на 20 тыс. рублей.

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