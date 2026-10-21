Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Водоснабжение в городе Лысьва в Пермском крае восстановили
Прерванную из-за аварии на сетях подачу воды в дома жителей города Лысьва Пермского края восстановили, сообщили в краевом Главном управлении МЧС.
Водоснабжение было восстановлено в 21.25 мск во вторник, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее в ведомство поступила информация об аварийном отключении холодной воды в Лысьве. Под отключение попали 29 многоквартирных домов, 2840 индивидуальных домов и шесть социально значимых объектов. Без воды оставались 16 150 жителей, включая 3365 детей.
В ликвидации последствий аварии участвовали четыре единицы техники и 12 человек, в том числе двое сотрудников МЧС и одна спецмашина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Приморье из-за аварии без воды оказались более 650 тыс. человек. В январе уголовное дело завели после отключения воды в городах Ростовской области. В 2025 году в Хабаровском крае возбудили дело после отравления водопроводной водой.