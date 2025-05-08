В Хабаровском крае возбудили дело после отравления водопроводной водой

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, уголовное дело по статье о халатности возбуждено Ванинским межрайонным следственным отделом в Хабаровском крае. Следствие намерено дать правовую оценку действиям ответственных за эксплуатацию систем водоснабжения лиц, передает РИА «Новости».

Ранее в поселке Высокогорный с 21 по 29 апреля за медицинской помощью по поводу симптомов ротавирусной инфекции обратились более 20 человек, среди которых были несовершеннолетние. 12 пациентов были госпитализированы, о чем ранее сообщала региональная прокуратура.

Региональный Роспотребнадзор установил, что причиной массового заражения стала водопроводная вода. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в поселке оценивается как стабильная. На водопроводе завершены дезинфекционные мероприятия, продолжаются повторные исследования воды и медицинское наблюдение за состоянием здоровья жителей.

Ранее в Пермском крае начата проверка после видео с поваром, моющим выброшенные котлеты в школьной столовой, с целью их повторной подачи детям, сообщили в администрации Нытвенского округа.

В феврале в школе № 68 Хабаровска зафиксировали вспышку кишечной инфекции, отравились 25 детей, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в детском центре «Дуслык» в Казани госпитализировали 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления.