После массового отравления детей в школе Хабаровска возбуждено дело

После отравления 25 учеников в хабаровской школе возбуждено уголовное дело

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Хабаровского края, после обеда в столовой школы №68 Хабаровска за медицинской помощью обратились 25 детей, однако госпитализация им не потребовалась.

Прокуратура Индустриального района города, совместно с Роспотребнадзором, провела проверки, которые выявили нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что питание детей осуществлялось по муниципальному контракту с АО «Комбинат питания», которое не соблюдало установленные нормы. Нарушения также обнаружены в действиях должностных лиц школы.

По итогам прокурорской проверки возбуждено следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратура направила представления руководству школы и АО «Комбинат питания». Рассматривается возможность возбуждения административных дел по статьям 6.6 и 6.7 КоАП РФ, касающимся организации питания и условий отдыха детей.

В связи с инцидентом в школе провели дезинфекцию помещений, включая пищеблок и классы. Учащихся временно перевели на дистанционное обучение, однако сейчас образовательный процесс в школе возобновлен.

Ранее в детском центре «Дуслык» в Казани госпитализировали 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления.

В июне возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковной Истре.