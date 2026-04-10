Мать бросила малышей без воды и еды на четыре дня в Тюмени
Жительница Тюмени, бросившая годовалого и двухлетнего сыновей на четыре дня одних в квартире без еды и питья, не смогла объяснить причину своего поступка, сообщили в силовых структурах.
Жительница Тюмени оставила своих годовалого и двухлетнего сыновей одних в съемной квартире на четыре дня без еды и воды, передает ТАСС.
Как сообщили в силовых структурах, в помещении, где находились дети, была оставлена включенной плойка для волос, что увеличивало опасность ситуации.
Все это время 21-летняя мать жила у знакомой и продолжала ходить на работу. Мальчиков обнаружили в плохом состоянии, после чего их передали отцу. Женщину лишили родительских прав и заключили под стражу.
На вопрос следствия о причинах своего поступка мать ответила: «Я не знаю». Она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Тюмени.
Позже эта женщина полностью признала вину на допросе в Следственном комитете.
