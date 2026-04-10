Мать бросила малышей без воды и еды на четыре дня в Тюмени

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница Тюмени оставила своих годовалого и двухлетнего сыновей одних в съемной квартире на четыре дня без еды и воды, передает ТАСС.

Как сообщили в силовых структурах, в помещении, где находились дети, была оставлена включенной плойка для волос, что увеличивало опасность ситуации.

Все это время 21-летняя мать жила у знакомой и продолжала ходить на работу. Мальчиков обнаружили в плохом состоянии, после чего их передали отцу. Женщину лишили родительских прав и заключили под стражу.

На вопрос следствия о причинах своего поступка мать ответила: «Я не знаю». Она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Тюмени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Норильске мать ушла на несколько дней из дома и оставила без еды четверых детей, пятимесячный младенец умер от голода.

Позже эта женщина полностью признала вину на допросе в Следственном комитете.

В Ленинградской области 23-летняя иностранка на общем балконе 16-го этажа поочередно выбросила двоих малолетних детей, их жизнь спасли врачи.