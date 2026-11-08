Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах
В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей
Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.
По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.
«Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.
Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.
Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.
Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.
Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.