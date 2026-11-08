  • Новость часаМИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия может стать газовой опорой для Ирана
    Эксперт рассказал о тактике массированных ударов по Украине
    Рютте пообещал напиться до потери сознания после завершения конфликта на Украине
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    ВС России поразили электроподстанцию в Житомирской области
    Россиянка получила ранение при стрельбе в Кракове
    Формирование правительства Израиля поручено Айзенкоту
    Названы основные области размещения пыточных на Украине
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня

    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

    7 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО

    Герой России Сайбель рассказал о мотивации ветеранов СВО после слов Путина

    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что слова президента Владимира Путина об элите и «своих ребятах» вдохновили участников спецоперации на работу на гражданской службе.

    Возвращающиеся к мирной жизни ветераны специальной военной операции стремятся приносить максимальную пользу стране, отметил депутат.

    «Слова президента, действительно, вдохновили ребят, фронтовиков. Конечно, важное слово «элита», но еще важно, когда [президент сказал] «свои ребята». Для нас это прямой вызов стать членами его команды. Поэтому многие ребята сегодня стараются, даже вернувшись на гражданку, максимально быть полезными», – сказал Сайбель.

    По словам депутата, бывшие участники спецоперации активно вовлекаются в работу общественных организаций, направленную на поддержку военнослужащих и членов их семей. Бывшие фронтовики также идут в политику, не требуя высоких должностей и беря на себя обязанности муниципальных депутатов и глав маленьких районов ради изменения страны к лучшему, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин неоднократно называл ветеранов спецоперации элитой и будущим России. В феврале 2025 года на встрече с занимавшим должность губернатора Брянской области Александром Богомазом глава государства попросил не забывать про его ребят. Позднее с аналогичной формулировкой он обратился к руководителю Иркутской области Игорю Кобзеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал отношение главы государства к семьям защитников Родины примером для чиновников.

    Комментарии (3)
    6 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Newsweek: В США 15 детей получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

    Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками
    @ MAGO/Karina Hessland/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время празднования Хэллоуина в американском Сан-Диего 15 детей получили наборы жевательных конфет с содержанием псилоцибина, сообщил журнал Newsweek.

    В ходе традиционного сбора сладостей 31 октября в одном из домов Сан-Диего детям в возрасте от года до шести лет раздали пакеты с жевательными конфетами, пишет ТАСС со ссылкой на Newsweek.

    Сопровождавшие детей родители обратили внимание на необычную упаковку и заподозрили наличие запрещенных веществ в сладостях. Они обратились в полицию, и последующий анализ подтвердил присутствие псилоцибина в составе конфет. Информации о том, успел ли кто-то из детей попробовать угощение, нет.

    Полиция задержала двоих подозреваемых мужчин. В их доме правоохранительные органы обнаружили наркотики, упаковочные материалы, а также винтовку, патроны и пистолет. Расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 76 человек погибли от огнестрельных ранений во время массовых празднований Хеллоуина.

    В воскресенье в собранных детьми во время Хеллоуина конфетах в Германии обнаружили опасные посторонние предметы.

    В субботу девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина в Иваново.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

    Комментарии (14)
    6 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    Перечень статей для выдворения мигрантов из России увеличился вдвое

    Володин: Перечень статей для выдворения мигрантов из России увеличился вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу федерального закона, который более чем в два раза расширяет перечень правонарушений, влекущих за собой выдворение иностранных граждан из России.

    Количество статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение мигрантов, выросло с 22 до 45, сообщил Володин в Max.

    Иностранцам грозит высылка за незаконный оборот наркотиков, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, неповиновение полиции, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям.

    По данным МВД, за восемь месяцев текущего года въезд в страну запретили более 260 тыс. мигрантов, что на 75,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Судебные приставы за девять месяцев принудительно выдворили 63,5 тыс. нарушителей законодательства.

    Новые нормы позволят продолжить борьбу с нелегальной миграцией и повысить общественную безопасность. Всего с 2024 года Государственная дума приняла 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов из России за полтора года в 2,6 раза.

    До этого Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 20:41 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабинет министров направил на рассмотрение Государственной думы инициативу, предполагающую конвертацию накопительной части пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года.

    Правительство предложило конвертировать накопительную пенсию россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения не затронут страховую пенсию, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа, сообщается на сайте Минфина.

    Перевод средств в ПДС позволит гражданам получать выплаты в особых жизненных ситуациях, включая потерю кормильца или необходимость дорогостоящего лечения. Участникам программы станут доступны государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет и налоговые вычеты. Вложенные средства можно будет передавать по наследству.

    Государство гарантирует сохранность личных взносов и накопленного дохода в пределах 2,8 млн рублей. Средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, также переведут в ПДС с возможностью их возврата в течение переходного периода.

    Управление накоплениями останется под государственным контролем. Для клиентов Социального фонда России создадут уполномоченный негосударственный пенсионный фонд с участием государства, средствами которого продолжит управлять корпорация «ВЭБ.РФ». Граждане смогут сменить управляющий фонд в течение двух лет без потери инвестиционного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство финансов разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений.

    В прошлом году заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил об отсутствии планов принудительного перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений.

    Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений в ПДС.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Житель Приморья стал фигурантом дела о многолетнем насилии над дочерью

    СК: Житель Приморского края заподозрен в насилии над 13-летней дочерью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя города Партизанска по подозрению в насилии над 13-летней дочерью.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, который подозревается в совершении преступлений в отношении своей 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насилие», – заявили в региональном управлении Следственного комитета ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь.

    Ранее в управлении МВД по Приморскому краю сообщали о задержании мужчины. По данным ведомства, он уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воронежский областной суд заключил под стражу 14-летнего подростка по обвинению в насильственных действиях в отношении детей.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 15 годам колонии особого режима мужчину за вторичное преступление против половой неприкосновенности ребенка.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 17:58 • Новости дня
    Проект обращения к ООН о прекращении блокады Кубы внесен в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США.

    Совет Госдумы решил включить проект постановления в порядок работы парламента на 11 ноября, передает РИА «Новости». В обращении депутаты квалифицируют санкционную политику США как недопустимый инструмент внешнеполитического давления.

    В документе отмечается, что блокада противоречит Уставу ООН и принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев, а после ужесточения ограничений в августе страна практически лишилась импортного топлива.

    Депутаты указывают, что к октябрю ситуация на Кубе привела к гуманитарным проблемам. Госдума выражает солидарность с требованиями о прекращении блокады и подтверждает готовность поддерживать кубинский народ.

    Обращение планируется направить президенту России, в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН и другие организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Кубе новые организации и танкеры.

    В прошлом месяце Россия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    Генеральная Ассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 09:14 • Новости дня
    Розничную продажу вейпов запретили 17 российских регионов

    Законы о запрете продажи вейпов приняли в 17 субъектах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что власти 17 субъектов России приняли решения о введении запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

    Власти 17 субъектов России ввели запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, сообщил Вячеслав Володин.

    По его словам, соответствующие ограничения уже действуют в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях. Аналогичные меры приняты в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Якутии, Чувашии, Удмуртии, Северной Осетии и Республике Алтай.

    Парламентарий добавил, что еще в 39 регионах ведется работа над разработкой аналогичных законов. Таким образом, свыше 60% субъектов страны пошли по пути введения ограничений на продажу электронных сигарет, при этом эксперты фиксируют снижение количества магазинов с подобной продукцией.

    Володин напомнил, что полномочия по ограничению торговли электронными системами доставки никотина были переданы регионам федеральным законом в июне 2026 года на основании обращений граждан. «Наша задача – сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей», – подчеркнул председатель Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать использование российскими субъектами права на запрет продажи вейпов.

    Также парламентарий призвал регионы изучить практику введения ограничений на розничную торговлю электронными сигаретами.

    Кроме того, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили об обсуждении введения экспериментального запрета на продажу вейпов на региональном уровне.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пицца не должна присутствовать в меню российских школьных столовых, поскольку является неполезной для детей едой, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    «Пицца – точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

    Советник президента отметила, что государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны по возвращению к отечественным традициям, в том числе в питании. Ямпольская предложила дать детям возможность пробовать блюда русской кухни, например кулебяку.

    Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что создание школьных учебников является огромной ответственностью, и они не должны служить средством заработка. Приобретение единых пособий не должно быть обременительным для школ, так как книги выдаются учащимся исключительно бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о появлении материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку для старшеклассников.

    На прошлой неделе Ямпольская призвала сделать процесс проведения школьных олимпиад прозрачным по аналогии с Единым государственным экзаменом.

    В прошлом месяце советник президента рассказала о включении рассказа китайского писателя Лу Синя в единые учебники по литературе.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2026, 06:09 • Новости дня
    Стала известна дата начала работы в России самозапрета на звонки из-за рубежа

    В Госдуме напомнили сроки начала работы самозапрета на звонки из-за рубежа

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 марта 2027 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на входящие вызовы из-за рубежа через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ), рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

    Эта мера поможет сократить число случаев телефонного мошенничества, передает РИА «Новости».

    «Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», – заявил Немкин.

    По его словам, порядок подключения и отключения ограничения должен быть максимально простым, чтобы им могли воспользоваться люди с разным уровнем цифровой грамотности.

    Особенно актуален этот инструмент будет для пожилых граждан, которые часто становятся жертвами телефонных аферистов.

    Депутат добавил, что мошенники часто представляются сотрудниками банков или госучреждений, оказывая психологическое давление.

    Ограничение международных звонков поможет сократить такие контакты, хотя и не гарантирует полной защиты, так как злоумышленники могут использовать и российские номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Госдума приняла закон, позволяющий абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

    В мае на портале «Госуслуги» решили добавить функцию самозапрета на звонки с зарубежных номеров.

    В феврале Минцифры сообщило о намерении доработать меру о запрете международных звонков без согласия абонента.

    Комментарии (38)
    5 ноября 2026, 14:39 • Новости дня
    Кравцов назвал обучение чтению и письму частью программы в детсадах

    Минпросвещения включило обучение чтению и письму в программу для детских садов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в единую программу воспитания для детских садов вошли обучение основам чтения и письма, а также развитие через игры и народные сказки.

    Министерство разработало единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах, передает РИА «Новости».

    «У нас по программе предусмотрены, в том числе и азы чтения, чистописания, поэтому все эти элементы подготовки к школе есть в нашей программе, но также есть и вопросы, связанные с развитием ребенка, в том числе через игру, через чтение наших народных сказок», – заявил Кравцов в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

    Министр отметил, что Минпросвещения планирует оснастить дошкольные учреждения российскими игрушками, в том числе победителями конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о внедрении рабочих программ воспитания во всех российских школах.

    Также президент Владимир Путин отметил важность всероссийского конкурса «Родная игрушка» для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Кроме того, Минпросвещения объявило о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для детских садов.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 07:10 • Новости дня
    Две 12-летние девочки пропали в Красноярске

    МВД: В Красноярске пропали без вести две 12-летние девочки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две 12-летние девочки не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, к их поискам приступили сотрудники полиции и волонтеры.

    Две 12-летние девочки накануне днем не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

    В ведомстве сообщили, что в настоящее время розыском детей занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

    По данным красноярской организации «Поиск пропавших детей», школьницы были одеты в черные куртки и светло-серые штаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае водолазы приступили к обследованию реки Сереж после исчезновения двух рыбаков.

    Спасатели начали поиски пропавших на катере мужчин на Красноярском водохранилище.

    Также в красноярском природном парке «Ергаки» обнаружили тело пропавшего туриста.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    В МВД раскрыли схему вербовки подростков спецслужбами в онлайн-играх

    МВД: Вербовка подростков в онлайн-играх начинается с мелких просьб

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил, что вербовка подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх начинается с мелких просьб.

    «Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: «Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга», «А на какой машине он едет», «А забери, пожалуйста, у моего друга, передай мне» и т. д. Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных служб», – сказал Немов.

    По его словам, злоумышленники находят жертв благодаря играм, изначально нацеленным на коммуникацию. В процессе общения вербовщик постепенно становится для подростка виртуальным знакомым или другом, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что использование сервисов «пробива» персональных данных в коммерческих целях является преступлением. Он напомнил об уголовной ответственности за незаконное распространение информации, которую злоумышленники покупают у хакеров и продают вражеским кол-центрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили об использовании злоумышленниками чат-ботов знакомств для вербовки подростков.

    В прошлом месяце ведомство зафиксировало увеличение количества вовлеченных в совершение киберпреступлений несовершеннолетних на 30%.

    Правоохранительные органы предупредили о применении мошенниками многоступенчатых схем для обмана детей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Полиция нашла три тела в доме устроившего стрельбу в Кракове
    В Госдуме сочли Европу проигравшей стороной в конфликте на Украине
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    Трибунал собрал более тысячи свидетельств пыток в украинском плену
    Авиаудар уничтожил базу отряда БПЛА ВСУ «Птицы Мадяра» в Харькове
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия
    Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на звонки из-за рубежа

    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно, и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации