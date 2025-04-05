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В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за злостный буллинг
В Госдуме предложили направлять школьников в спецучреждения за злостный буллинг
В Госдуме разрабатывается законопроект, который разрешает переводить школьников, систематически занимающихся буллингом, в спецучреждения или на домашнее обучение, чтобы защитить права других учеников, заявил лава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев.
В Государственной Думе обсуждают возможность перевода школьников, систематически занимающихся буллингом, в специальные учреждения или на домашнюю форму обучения, передает ТАСС.
Метелев отметил, что в проекте предусматриваются меры ответственности для агрессоров и тех, кто систематически занимается травлей.
По его словам, если ребенок продолжает травить других школьников, несмотря на проведенную профилактическую работу, необходимо принять меры. Он отметил, что такие действия нарушают права других учеников на образовательный процесс.
Метелев предложил два варианта: направлять таких школьников в специализированные учреждения или перевести на домашнее обучение. Эти решения, как правило, принимает комиссия по делам несовершеннолетних с участием образовательных организаций и родителей.
Законопроект находится на финальной стадии согласования и может быть принят до конца года.
Ранее в сентябре парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей, который предполагает направлять выявленных буллеров и их родителей на специальные исправительные курсы.
Министерство просвещения России ранее представило новую памятку для противодействия физическому и психическому насилию, а также травле в школах.
В январе законопроект о буллинге в школах отправили на доработку.