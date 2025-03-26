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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 17:44 • Новости дня

    Минпросвещения представило памятку для противодействия насилию и травле в школах

    Минпросвещения представило памятку для противодействия насилию и травле в школах
    @ Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения России представило новую памятку, направленную на противодействие физическому и психическому насилию, а также травле в школах.

    Документ включает правовые механизмы защиты как детей, так и педагогов, передает РИА «Новости». В памятке также разъяснены меры ответственности для участников противоправных ситуаций.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что новая памятка позволит не только оперативно реагировать на случаи насилия и травли, но и предотвращать их, используя правовые инструменты и проводя разъяснительную работу. Эти материалы являются частью комплексной работы по развитию системы профилактики, которую министерство осуществляет в сотрудничестве с другими ведомствами и организациями.

    Документ подробно описывает виды противоправного поведения, которые могут проявляться в форме травли, а также меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, которые могут быть применены к нарушителям, включая несовершеннолетних.

    В ближайшее время памятка будет разослана во все регионы России для использования в образовательных учреждениях, таких как школы, колледжи и организации дополнительного образования.

    В сентябре парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей. Согласно документу, выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы, а образовательные учреждения смогут обращаться за помощью в комиссию по делам несовершеннолетних.

    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
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    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    26 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Рютте назвал «самую серьезную угрозу» для НАТО

    Рютте назвал Россию «самой серьезной угрозой» для НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

    «В современном непредсказуемом мире очень важно увеличивать расходы на оборону, не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу», – сказал он на пресс-конференции в Польше, передает РИА «Новости».

    По словам Рютте, Россия вкладывает большие экономические ресурсы в развитие своих вооруженных сил. Он подчеркнул, что эти инвестиции «будут иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».

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    25 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рамках имеющихся контактов уже выработан новый документ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот документ будет опубликован в ближайшее время.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике.

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    26 марта 2025, 00:11 • Новости дня
    Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения ВТБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, оставив более 2,5 тысячи жалоб на специализированной платформе Downdetector.

    Как передает РИА «Новости», пользователи из различных регионов России сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ. На платформе Downdetector зарегистрировано более 2,5 тысячи жалоб.

    Наибольшее количество проблем фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также в Нижегородской области.

    По данным Downdetector, 42% пользователей сталкиваются с проблемами в мобильном приложении, 41% – на сайте, а 10% отмечают сбои в личном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта на сайтах МВД и региональных главков произошел сбой из-за скачка напряжения, позднее их работа была восстановлена.

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    26 марта 2025, 16:17 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию в Госдуме договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который был подписан в январе этого года в Москве.

    Документ в парламенте представит заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС. В распоряжении президента отмечается, что Руденко назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального собрания.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    Кремль публиковал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.

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    25 марта 2025, 23:11 • Новости дня
    Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара

    Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил школьницу из Томской области Викторию Гребенькову медалью «За спасение погибавших» за героизм при спасении своих сестер и братьев из горящего дома в апреле 2024 года.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.

    Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».

    В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Президент России Владимир Путин также наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    26 марта 2025, 08:27 • Новости дня
    Стало известно о визите Сийярто в Россию

    Стало известно о визите Сийярто в Россию 26 марта

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен 26 марта посетить Москву для обсуждения двусторонних внешнеэкономических и политических вопросов.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии запланировал визит в Россию на 26 марта, передает ТАСС.

    Источник в российской столице подтвердил, что Сийярто ожидается в Москве для переговоров.

    В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних внешнеэкономических отношений, а также актуальные политические темы.

    Ожидается, что встреча пройдет в конструктивной атмосфере, что позволит укрепить сотрудничество между двумя странами.

    Напомним, в понедельник Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    Венгерский министр иностранных дел заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам и выразил надежду на отсутствие вмешательства в них со стороны Брюсселя.

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    25 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    В России предложили запустить проект «Читающий губернатор»

    Общественная палата РФ организует конкурс по популяризации чтения среди губернаторов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Общественной палате России предложили конкурс «Читающий губернатор», который, по задумке авторов идеи, должен помочь в популяризации чтения и развитии библиотек.

    Как сообщает ТАСС, Общественная палата РФ, отмечая свое 20-летие, инициировала конкурс «Читающий губернатор» для популяризации литературы и поддержки библиотек. Идею озвучила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова в ходе встречи с современными авторами.

    Родионова предложила разработать проект на этой неделе и призвала библиотекарей к активному участию, чтобы проверить читательские способности губернаторов. Конкурс предполагает публикации отрывков произведений в социальных сетях и взаимодействие с молодежью.

    Идея появилась после встречи писателя Олега Роя с региональными первыми лицами в рамках проекта «Книжный поезд». Он отметил важность вовлеченности губернаторов в развитие библиотек и популяризацию чтения.

    Рой поддержал инициативу, предложив создать жюри и награждать самого читающего губернатора. Победитель будет определяться по поддержке библиотек и инициативам по продвижению чтения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, столкнувшимся с проблемой грязной воды, брать пример с Маугли.

    В школах и колледжах России состоялся диалог в честь 450-летия «Азбуки» Ивана Федорова.

    В Соединенных Штатах обнаружили, что 30% восьмиклассников практически не умеют читать.

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    25 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Эксперты призвали перенаправить рекламные бюджеты на российские платформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперты предложили перенаправить рекламные бюджеты на российские платформы для поддержки национального контента и информационного суверенитета в условиях политической цензуры на зарубежных площадках.

    Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков и эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов высказались за перенаправление рекламных бюджетов на российские платформы, такие как «ВКонтакте», «VK Видео» и «RUTUBE», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Смоляков заявил, что важно поддерживать отечественных создателей контента, чтобы избежать финансирования инфраструктуры и идеологии, подрывающей технологический суверенитет России. Он отметил, что рост аудитории российских видеохостингов подтверждает эффективность этого подхода, так как за год аудитория «VK Видео» увеличилась до 72 млн человек.

    «И если рекламные бюджеты по-прежнему будут уходить на платформы, которые запрещены в России и игнорируют местные законы, то мы просто продолжим кормить чужую инфраструктуру и идеологию, фактически финансируя деятельность по подрыву технологического суверенитета России», - сказал Смоляков.

    Трифонов подчеркнул, что подобные меры необходимы для защиты национального информационного суверенитета, так как зарубежные платформы, такие как Google и YouTube, стали участниками информационной войны с избирательной цензурой и политически мотивированной модерацией контента. По его словам, YouTube в последние два года удалил сотни российских каналов без объяснения причин, что подчеркивает необходимость переноса рекламы и контента на российские площадки, где отсутствует политическая цензура и созданы условия для монетизации.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

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    26 марта 2025, 14:17 • Новости дня
    Мишустин назвал количество нелегальных мигрантов в России

    Мишустин сообщил о 640 тыс. нелегальных мигрантах в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в реестр МВД внесены около 640 тыс. иностранцев, находящихся в стране нелегально.

    Мишустин напомнил, что реестр, введенный в действие с февраля 2025 года, содержит информацию об иностранцах, находящихся на территории России нелегально, передает ТАСС. Он отметил, что МВД провело большую работу, установив ограничения для мигрантов, пребывающих в стране без законных оснований.

    Премьер-министр подчеркнул, что вопрос миграционной политики является крайне чувствительным и многогранным. Он отметил, что значительная доля нелегальной миграции представляет собой угрозу общественной стабильности и безопасности.

    Ранее в Петербурге под суд отдали преступное сообщество, легализовавшее 150 тыс. мигрантов, а в Госдуме предложили ввести норматив на процент мигрантов в городских районах.

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    25 марта 2025, 20:40 • Новости дня
    Деятели культуры поздравили коллег с профессиональным праздником

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День работников культуры представители творческой сферы отметили значимость региональных деятелей, которые вопреки трудностям продолжают развивать культурные проекты, вдохновляя общество и способствуя возрождению национальных традиций.

    Поэт, военный корреспондент, публицист, фронтовой волонтер Анна Долгарева в своем Telegram-канале выразила благодарность работникам культуры, которые продолжают трудиться в условиях сложной обстановки. Она подчеркнула значимость библиотекарей из Курской и Белгородской областей и работников маленьких городов, которые продолжают развивать культурную среду, организовывая мероприятия и обновляя литературные фонды.

    Продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин отметил День Культуры как праздник Новой Культуры России, которая объединяет, защищает и вдохновляет. Он подчеркнул, что за последние три года культура доказала свою силу не только в столице, но и в регионах, где артисты и программы стали более актуальными и значимыми.

    Председатель Общероссийской общественной организации «Парки России» Сергей Буторин отметил системный подход России к возрождению культуры, упомянув несколько инициатив, включая президентский фонд культурных инициатив и программу «Пушкинская карта». Он выделил Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске как пример успешных культурных проектов.

    Музыкант, композитор, заслуженный артист России Сергей Войтенко поздравил молодых творцов с возможностями, открывающимися перед ними. Он упомянул государственные программы, такие как арт-кластер «Таврида», и выразил надежду на дальнейшее развитие креативной индустрии в стране.

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    26 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    СВР обвинила евробюрократов в использовании нацистских методов манипуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что представители Брюсселя устали от привычной риторики о демократии и свободе слова и начали использовать методы манипуляции, которые ранее применялись нацистами.

    В пресс-бюро СВР отметили, что принципы, используемые евробюрократами, напоминают идеи министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, передает ТАСС.

    «Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и не таясь взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием», – подчеркнули в СВР. Ведомство также указало, что известный принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» «нашел отклик среди евробюрократов».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

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    26 марта 2025, 07:39 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила девять украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила девять украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над различными регионами России, включая Белгородскую и Курскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили девять украинских дронов.

    Из них пять были сбиты над Белгородской областью, два – над Курской областью, еще два – над акваторией Черного моря.

    За минувшую ночь российские силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников, пересекших воздушное пространство Крыма.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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