Минпросвещения представило памятку для противодействия насилию и травле в школах

Tекст: Валерия Городецкая

Документ включает правовые механизмы защиты как детей, так и педагогов, передает РИА «Новости». В памятке также разъяснены меры ответственности для участников противоправных ситуаций.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что новая памятка позволит не только оперативно реагировать на случаи насилия и травли, но и предотвращать их, используя правовые инструменты и проводя разъяснительную работу. Эти материалы являются частью комплексной работы по развитию системы профилактики, которую министерство осуществляет в сотрудничестве с другими ведомствами и организациями.

Документ подробно описывает виды противоправного поведения, которые могут проявляться в форме травли, а также меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, которые могут быть применены к нарушителям, включая несовершеннолетних.

В ближайшее время памятка будет разослана во все регионы России для использования в образовательных учреждениях, таких как школы, колледжи и организации дополнительного образования.

В сентябре парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей. Согласно документу, выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы, а образовательные учреждения смогут обращаться за помощью в комиссию по делам несовершеннолетних.